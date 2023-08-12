هل يمنح قانون الخدمة المدنية جميع العمالة المؤقتة حق التعيين

نص قانون الخدمة المدنية على توافر عدد من الشروط التي بموجبها تمهد لإصدار قرارات تعيين للمتعاقدين من العمالة المؤقتة في مختلف مجالات العمل ولم يفتح الباب أمام المؤقتيين للتعيين بلا ضوابط.

آليات تعيين العمالة المؤقتة

1– أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/ 6/ 2016.

2– استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

3– أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

4– موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

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5– يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

التعيين والأجور في قانون الخدمة المدنية

ونصت المادة 72، بقانون الخدمة المدنية، على يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على الوظائف الواردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

عن قانون الخدمة المدنية

يذكر ان قانون الخدمة المدنية يؤكد أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب.

ويُحظر القانون التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر.

ويُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١ - السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.

٢ - الـوحدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة.

٣ - الوظائف القيادية: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات.

٤ - وظائف الإدارة الإشرافية: وظائف المستوى التالى للوظائف القيادية، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة.

٥ - المـوظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.

٦ - الأجر الوظيفى: الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.

٧ - الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى.

٨ - كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفى وأجر مكمل.

٩ - السنة: السنة المالية للدولة.

١٠ - الوزير المختص: الوزير المعنى بالخدمة المدنية.

١١ - الجهاز: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.