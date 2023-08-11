الجمعة 11 أغسطس 2023
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روسيا تبحث عن المياه في أبعد مكان (فيديو)

المركبة الروسية
المركبة الروسية لونا-25، فيتو

للمرة الأولى خلال 47 عاما، أطلقت روسيا، اليوم الجمعة، مركبتها الفضائية إلى سطح القمر؛ في مسعى لتكون أول دولة تنفذ هبوطًا آمنًا على سطح القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة يعتقد أنها تحتوي على رواسب من الجليد المائي.

وتدخل المركبة الروسية، وهي الأولى منذ 1976، في سباق مع الزمن مع مهمة للهند التي أطلقت مركبة الهبوط على القمر شاندرايان-3 الشهر الماضي، كما تتنافس على نطاق أوسع مع الولايات المتحدة والصين اللتين لديهما برامج متقدمة لاستكشاف القمر تستهدف القطب الجنوبي له.

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صاروخ من طراز (سويوز 2.1في) 

وقد انطلق صاروخ من طراز (سويوز 2.1في) يحمل المركبة لونا-25 من قاعدة فوستوتشني الفضائية على بعد 5550 كيلومترًا إلى الشرق من موسكو في الساعة 0211 صباح اليوم، بتوقيت موسكو.

من جانبه، قال مدير وكالة الفضاء الروسية لوكالة "إنترفاكس" للأنباء، يوري بوريسوف، اليوم، إنه "من المتوقع أن تهبط المركبة على سطح القمر في 21 أغسطس".

ومن المقرر أن تعمل المركبة لونا-25، وهي بحجم سيارة صغيرة تقريبًا، لمدة عام على القطب الجنوبي للقمر، حيث اكتشف العلماء في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالات فضاء أخرى في السنوات الأخيرة آثارًا لجليد مائي في الأجزاء المظلمة في المنطقة.

العقوبات الغربية

هذه المهمة ستخدم أغراضًا أخرى للكرملين الذي يقول: إن "العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو بسبب حرب أوكرانيا، والتي استهدف جانب منها قطاع الطيران والفضاء لموسكو، أخفقت في شل الاقتصاد الروسي".

وأعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن المركبة زوّدت بعدة أجهزة روسية الصنع خصصت لدراسة القمر وسطحه، وبذراع آلية يمكنها صنع حفرة صغيرة في تربة القمر وجمع عينات منها، كما حصلت على جهاز خاص يعتمد على الموجات الليزرية يمكنه تحليل مكونات العينات التي ستجمع من تربة القمر.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة من 10 إلى 12 يومًا ومدة المهمة نحو عام.

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