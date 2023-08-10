الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

تفاصيل مقتل طفل على يد والدته انتقاما من أسرة زوجها في الدقهلية

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

شهدت قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية إقدام أم على التخلص من نجلها البالغ 4 أعوام خنقًا  وذلك انتقامًا من أهل زوجها بعد ادعاءها تحريضهم له وإشاعة سوء سلوكها. 

 
وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام للعميد أيمن بدوي، مأمور المركز، بوصول الطفل "مصطفى الحفناوي عبده أمين"4 سنوات ومقيم قرية كفر الروك، جثة هامدة بصحبة والدتة" إسراء.أ.ع"،23 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات القرية وبه تجمع دموي وسحجات بالرقبة من الأمام والخلف ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبسؤال الأم قررت انها تقيم طرف والدها بعد سفر زوجها خارج البلاد وأنه حال انقاذ نجلها تبين لها وفاتة ولم تعلل سببًا للوفاة.


وكلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة السنبلاوين لكشف غموض وتفاصيل الحادث.
وتبين ان وراء الواقعة قيام الأم بالتخلص من نجلها "

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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