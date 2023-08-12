السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

تنفيذ إزالات فورية لـ 6 حالات تعدى على أراض زراعية وأملاك الدولة بأسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

 أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة بناءًا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي مشيرًا إلي تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها على أن يتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة.

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إزالة حالتي تعدي في المهد 

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بتنفيذ ازالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية بعزبة البورة التابعة لقرية بني محمديات حيث تم ردم القواعد في المهد وإزالة حالتي تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بالمعابده  حيث تم ردم قواعد في المهد، كما قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط بتنفيذ إزالة سقف مخالف من عقار بشارع الهلالى خلف مخبز الآلي بحي شرق فضلًا عن إزالة سقف دور تاسع علوي من الناحيه البحرية لعقار مخالف بشارع النزيه خليفة المتفرع من شارع الجمهورية. 

إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية ومخالفات بناء بأبنوب وبدارى أسيوط

إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بالفتح في أسيوط

وتمت حملات الازالة تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وعاصم ابراهيم وسيد عباس نائبا رئيس الحي وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة حيث تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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