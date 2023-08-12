السبت 12 أغسطس 2023
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خارج الحدود

دياب اللوح: الرئيس محمود عباس يزور مصر غدا

الرئيس الفلسطيني،
الرئيس الفلسطيني، فيتو

أعلن سفير دولة فلسطين بمصر  دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس، سيصل إلى القاهرة  غدا  الأحد في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

زيارة الرئيس الفلسطيني إلى مصر غدا

وأكد السفير دياب اللوح أن لقاء قمة ثلاثية سيجمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية  ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية،  وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وانجاز  حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس،

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وأعرب  السفير دياب اللوح عن شكره للشقيقة الكبرى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافة هذه القمة ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال، كما أعرب  عن تقدير فلسطين قيادة وشعبا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة  الملك دفاعا عن القدس ومقدساتها.

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