السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

انعقاد الأسبوع الثقافي 21 بأوقاف الأقصر

مدير مديرية الأوقاف
مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر،فيتو

أعلن  الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن قيام وزارة الأوقاف باعتماد وإطلاق  الأسبوع الثقافي الحادي والعشرين بمسجد  النور بمدينة طيبة،  وذلك اعتبارا من  يوم الاحد الموافق 2023/8/13 ولمدة  أربعة أيام. 

توزيع 200 زى أزهري جديد على أئمة أوقاف الأقصر

كما أفاد  الشيخ سيد محمد عبدالدايم  مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن قيام وزارة الأوقاف بتوفير عدد 200 زى ازهرى جديد لتوزيعه على الائمه  بمديرية أوقاف الاقصر،والذى سوف يتم توزيعه عليهم  وفق ما تم إعلانه على الموقع الرسمى للوزارة.

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جاء ذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية تحت  رعاية معالى الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير بالساده الائمه وذلك من ناحية توفير الزى والعمامه  الأزهرية لهم.

كما كشف مدير المديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر عن حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بمديرية اوقاف الأقصرخلال شهر يوليو،حيث تم في القطاع الديني، اعتماد انعقاد الاسبوع الثقافى السابع والثامن والتاسع عشر باوقاف الاقصر، وعقد 12 ندوه خلال فعاليات الاسبوع الثقافى السابع والثامن والتاسع  عشر بالمديريه، وعقد 116 درس من الدروس المنهجيه، وعقد 2264 جلسه بمساجد البرنامج التثقيفى للطفل، وعقد عدد 6محاضرات تثقيفيه بالاشتراك مع قصر الثقافه، وعقد 116 درس من دروس برنامج المنبر الثابت المشترك بين الازهر والاوقاف، واعتماد 6 مكتبات عامه للمشاركه فى اللقاءات الدعويه، وعقد 20 مجلس من مجالس الاقراء بالمديريه، وعقد فعاليات القافله الدعويه بمساجد ادارة اوقاف اسنا.

كما تم انعقاد احتفال المديريه بالعام الهجرى الجديد لعام 1445 هـ،و اعتماد انعقاد الاسبوع القرانى الاول باوقاف الاقصر، وعقد 4 ندوات خلال فعاليات الاسبوع القرانى الاول  بالمديريه، وعقد 40 ندوه بالمساجد الكبرى بالمديريه احتفالا بالعام الهجرى الجديد 1445هـ، وعقد 3 ندوات موسعه بالمساجد  تزامنا مع فعاليات الاسبوع القرانى الاول  بالمديريه، وعقد 1 امسيه قرانيه  تزامنا مع فعاليات الاسبوع القرانى الاول  بالمديريه، وعقد ندوه بالمساجد الكبرى بالمديريه احتفالا بمناسبة يوم عاشوراء 1445 هـ، وعقد 4 ندوات بالمساجد الكبرى بالمديريه بعنوان البركه في الرزق. 

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