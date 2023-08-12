السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط مستودع غاز تصرف فى 3549 أسطوانة بالبحيرة

ضبط مستودع غاز تصرف
ضبط مستودع غاز تصرف فى 3549 أسطوانة بالبحيرة، فيتو

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة من ضبط مستودع غاز بمركز ومدينة كوم حمادة تصرف فى 3549 أسطوانة غاز منزلية بالبحيرة.

 

ضبط مستودع غاز تصرف فى 3549 أسطوانة غاز منزلية بالبحيرة

وأوضحت محافظة البحيرة أنه في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع  - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف  مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملات مكبرة بكوم حمادة أسفرت عن ضبط مستودع غاز تصرف فى 3549 أسطوانة غاز منزلية زنة 12.5 بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وفي سياق آخر أعلنت محافظة البحيرة  إزالة 12 حالة تعدي على مساحة 2362 مترا مربعا بنطاق 5 مراكز بالبحيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.  

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 12 حالة تعدي بنطاق 5 مراكز على مساحة 2362 م2 عبارة عن إزالة  3 حالات تعدي بمساحة 1067 م2 عبارة عن أعمال حفر وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بإيتاي البارود وحالتي تعدي بمساحة 395 م2 عبارة عن شدات خشبية استعدادا لعمل سملات خرسانية بنطاق الوحدة المحلية لقري كوم النصر وسيدي عقبة بالمحمودية و4 حالات تعدي بمساحة 570 م2  عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وشدات خشبية  بالدلنجات وحالتي تعدي بمساحة 280 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية بكفر الدوار وحالة تعدي بمساحة 50 م 2  بقرية دمتيوه بكوم حماده عباره عن تسديد طوب بناء بدون ترخيص.

وأكدت  المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

 

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