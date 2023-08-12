12 معلومة عن سوق العمل في مصر، نسبة البطالة بين الشباب 16.9%

بالأرقام

رصد تقرير صادر عن الجهاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحــصاء اليوم السبت، أهــــم مؤشـــرات الشـــباب من (18-29 سنة) في مصر، والتى تضمنت عدة بنود بيانات الســكان- بيانات الطلاب المقيدين - أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي عام (2021/2022)- بيانات خريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2022(بيانات أولية)- بيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2022 (بيانات أولية)- إحصاء النشاط الرياضي في المنشآت الرياضية عام 2021- مؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2022 - بحث القوى العاملة عام 2022.

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وتستعرض فـيتـو المؤشرات طبقا لبحث القوى العاملة عام 2022 والتى جاءت كالتالى:

1- بلـــــغ معـــدل البــطالـــة بــــين الشـــــباب 16.9٪ (11.5٪ ذكــــور، 42.6٪ إنـــــاث).

2- بلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى 36.3٪

3- تتضمن نسبة البطالة بين الجنسين للشباب الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى كالتالى (26.4٪ ذكـور، 51.6٪ إناث) مقابـل 4.2٪ للأميين (3.8% ذكـور، 8.8٪إناث).

قوة العمل

4- بلغت نسـبة مساهمة الشباب (18-29 سنة) في قوة العمل 39,2٪ (61,5٪ ذكــــور، 14,4٪ إنـــــاث).



5- 24,1% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.



6- 47% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل اقل من الجامعي ( 4,5% مؤهل فوق متوسط، 38,8% مؤهل متوسط، 3,7% ثانوي عام/أزهري)

7- 16,5% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط.

8- 12,4٪ من قـوة العمل للشباب لم يحصلوا على شــــهادة (5,6% يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية، 6,8 ٪ الأميـين).

9- بلغت نسبة الشبـاب المشتغلين بعمل دائم 54.3 ٪ مـن إجمالي المشتغليـن الشباب (51.1 ٪ ذكور، 78.2 ٪ إناث)

10- بلغت نسبة العاملين بعقد رسمي 18.5 ٪ (14.4% ذكور، 49.5٪ إناث).



11- بلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 21.1% من إجمالي العاملين ( 17.8% ذكور، 46.3% إناث).

12- بلغت نسبة الشباب المشتركين في التامين الصحي 16.3% من إجمالي العاملين ( 12.8% ذكور، 42.8% إناث).

وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادى ساهمت فى تراجع البطالة

ووفقا لتصريحات سابقة لـ وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في البيان المالي المقدم من السنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أشار إلى التراجع المستمر في معدلات البطالة والذي صاحب التزايد المستمر في معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري، مما يعني أن النمو المحقق ساهم في خلق فرص عمل حقيقة وبأعداد جيدة للراغبين في العمل، وهو الهدف الأهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.



وأشار "معيط" إلى أن خلق فرص عمل لائقة لما يقترب من مليون وظيفة جديدة سنويا، يعتبر أهم وسائل الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول المواطنين من حيث الكفاءة والتأثير والاستدامة.



الاقتصاد المصري

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بمعدل حقيقي يبلغ 4.2% للسنة المالية الجارية، وأوضح وزير المالية، في البيان المالي للعام الجديد 2023/2024، أنه بالرغم من أن المعدل أقل من السنة المالية الماضية البالغ 6.6%، إلا أنه سيظل أحد أعلى معدلات النمو الحقيقى على مستوى العالم خلال هذه المرحلة التي تتصف بحالة عدم اليقين، وتشهد انخفاضات متتالية فى معدلات نمو اقتصاديات العالم باستثناء الدول المصدرة للبترول.



وأضاف وزير المالية أنه من المستهدف خلال العام المالي الجديد 2023/2024 أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى نحو 4.1% وفقا لأحدث تقديرات لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التى تشير إلى أن التعافى إلى مرحلة ما قبل الجائحة سيستغرق بعض الوقت.