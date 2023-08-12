تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة ومنع الزكاة

الكى بالنار يستخدمه الإنسان فى تعذيب شخص آخر حينما يكون تحت ولايته فالكي بالنار من أدوات التعذيب البشعة، ويستخدم أيضا في علاج بعض الأمراض حسب معتقدات البعض.. ايضا هذا في الواقع أما رؤية الكي بالنار في المنام له العديد من التفسيرات المختلفة.

تفسير حلم الكي بالنار في المنام

الكي في المنام يدل على إصابة مال مع كثرة إنفاقه في غير طاعة الله تعالى وقيل الكي كلام موجع وربما كان لذوي المناصب ثباتا في الأمور وربما دل الكي على التزويج وللنسوة على الولادة وقال بعضهم إن كان الكي بسبب علة فإنه يدل على صلاح دينه ودنياه وقال بعضهم من رأى أنه يكوى بالنار فإنه يدل على منع الزكاة.

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تفسير حلم الكي بالنار في منام الرجل

ومن يرى في المنام به أثر كي قديم أو جديد ناتىء عن الجلد فإنّه يصيب دنيا من كنز فإن عمل بها في طاعة الله عزّ وجل، فاز وإن عمل بها في معصية اللهّ، كوي بذلك الكنز الذي كان يجمع في الدنيا يوم القيامة، لقوله تعالى ” فَتَكْوَى بها جِبَاهُهُم وَجنوبُهُم ” وقيل إنّ أثر الكي القديم والجديد، إذا كان قد تقشرت القرفة منه فلم تؤلمه فهو أعظم الدواء وأبلغه وأقواه فعند ذلك يجري مجرى الدواء وقيل الكي كلام موجع وقيل الكي المستدير، ثبات في أمر السلطان أو ملك بخلاف السنة وقيل الكي يدل على التزويج أو على الولادة وروي أنّ أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول اللهّ رأيت في المنام كأنّ في صدري كيتين فقال صلى الله عليه وسلم: ” يلي أمر الدنيا سنتين “

ومن رأى أنّه يكوي بالنار إنسان كيًا موجعًا فهو يلدغ المكوي بكلام سوء وبأس من سلطان فإن كان الكي مستديرًا فهو ثبات في أمر السلطان في خلاف السنة وقيل من رأى أنّه كوى عرقًا من عروقه، فإنّه تولد له جارية أو يتزوج أو يرى امرأته مع رجل غريب

وإذا كان الكي في المنام في الجنب دل على منع الزكاة وربما كان الكي مصيبة من السلطان أو فرقة وإن كوي بذهب أو فضة دل على بخله وإن كوي بحديدة دل على الذنوب والمعاصي.

ومن رأى أنه يكوي بالنار إنسانًا فإنه يلدغ المكوي بكلام سيئ.

تفسير حلم الكي بالنار في منام العزباء

وإذا حلمت بعملية الكي فإن هذا يعني هدوءًا عائليًا وعملًا منظمًا.

وإذا رأت أنها تحرق يديها وهي تكوي فإن هذا ينبئ أن مرضًا أو غيرة سوف يقلقان راحتها إذا أحرقت الثياب أثناء الكي فسوف تجد منافسة تسبب لها أسى كبيرًا وقلقًا.

وإذا ظهرت المكواة باردة جدًا، فسوف تفقد النفوذ في المنزل.

تفسير حلم الكي بالنار في منام العازب

ومن رأى أنه اكتوى فخرج منه دم أو قيح فإن كان مقيمًا بخدمة الملوك فإنه يكون ثابتًا في أموره، وإن كان بخلاف ذلك فتكون مدة إقامته قليلة

ومن رأى أنه يكوي أحدًا أو يكوى فإنه سماع كلام لا فائدة فيه وربما يؤثر في قلبه أو يتهم بتهمة وإن كان الكي بسبب علة فإنه يدل على صلاح دينه ودنياه ومن رأى أنه يكوي بالنار فإنه يدل على منع الزكاة والله أعلم.