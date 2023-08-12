السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 12-8-2023 والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي البطولة العربية

الهلال والنصر، فيتو
الهلال والنصر، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام  اليوم السبت الموافق 12 اغسطس العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراتى الهلال السعودي والنصر في نهائي البطولة العربية للأندية ومبارة كأس السوبر الألمانى بين بايرن ميونخ ولايبزيج.

 

 

موعد مباراة كأس السوبر الألماني والقنوات الناقلة


بايرن ميونخ - لايبزيج – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 4 HD  

موعد مباراة نهائي البطولة العربية


الهلال - النصر – الساعة 6 مساء على قناةSSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


آرسنال - نوتينجهام فورست – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 

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بورنموث - وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium                      

برايتون - لوتون تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium  

إيفرتون - فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium        

شيفيلد يونايتد - كريستال بالاس – الساعة 5 مساء                        

نيوكاسل يونايتد - أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Premium         Sports 1 HD 

 

نيوكاسل يونايتد - أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


سيلتا فيجو - أوساسونا – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

لاس بالماس - ريال مايوركا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو - ريال مدريد – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري التركي


قاسم باشا - أنقرة جوجو – الساعة 7:15 مساء                  

قونيا سبور - اسطنبول سبور – الساعة 7:15 مساء                    

قيصري سبور - جالاتا سراي – الساعة 9:45 مساء                  

بينديك سبور - هاتاي سبور – الساعة 9:45 مساء                    

 

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة


الطائي -  ضمك – الساعة 6 مساء على قناةSSC2 HD                    

الفيحاء - الخليج – الساعة 9 مساء على قناةSSC2 HD   

 

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة


أستراليا - فرنسا – الساعة 10 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD  

إنجلترا - كولومبيا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD   

 

 

مواعيد مباريات ودية أندية


فيورنتينا - أوفي كريت – الساعة 9 مساء

بارتيزاني تيرانا - روما – الساعة 9 مساء

يوفنتوس - أتلانتا – الساعة 9:30 مسا

    

 

انطلاق الدوري الإنجليزي، مواعيد مباريات الجولة الأولى للبريميرليج

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في افتتاح الدوريات الأوروبية والسعودي للمحترفين

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مواعيد مباريات اليوم البطولة العربية للأندية الهلال السعودي النصر السعودي اخبار الرياضة

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