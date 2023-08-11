انطلاق الدوري الإنجليزي، مواعيد مباريات الجولة الأولى للبريميرليج

الدوري الإنجليزي، تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة وسط ترقب من جميع عشاقه حول العالم لعودة الدوري الأقوى.

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة.

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

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نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي يوم الجمعة بمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ومنافسه بيرنلي، في الساعة 10 مساءً، وذلك في إطار مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

وتنقل قناة بي إن سبورت بريميوم 1 مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد.

عرض الاتفاق واتحاد جدة لضم محمد صلاح

وكشفت صحيفة “ذا صن” أن ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، يضغط على إدارة النادي من أجل التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة أن الراتب الذي سيقدمه الاتفاق السعودي سيكون أعلى بكثير، وكذلك قيمة الصفقة بالنسبة لليفربول.

وعلى الرغم من تصريحات رامي عباس وكيل اللاعب إلا أن جيرارد يصر على ضم صلاح ورفع العائد المادي للصفقة.

فيما علق رامي عباس، وكيل محمد صلاح، نجم ليفربول، على ما تردد مؤخرا عن إمكانية انتقال الأخير إلى اتحاد جدة السعودي، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.