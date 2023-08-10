أيمن بهجت قمر يرد على عمرو مصطفى بعد تجاهل اسمه

فاجأ الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، جمهوره بالسخرية من الملحن عمرو مصطفى بعد تجاهل الأخير كتابة اسمه في آخر منشوراته.

وكتب عمرو مصطفى: "هل تعلم أن أغنية أحلى حاجة فيكى وبقيت عادة“ غناء محمد حماقى وألحان عمرو مصطفى”.

وتجاهل عمرو مصطفى ذكر اسم مؤلف الأغنية الشاعر أيمن بهجت قمر، وعلق أيمن بهجت قمر منشور عمرو مصطفى ساخرا: "وكلمات التراث البنغالى".

على الجانب الآخر، كانت وجه الفنان عمرو مصطفى، رسالة للمطرب رامي صبري، قائلا: "أنا لو غلطت فيك يا رامي كنت هطلع اعتذر ومش هاخجل ومش هيبقى عندي أنا ولا غرور ومش هتكسف من أي حد وهبقى فخور بنفسي إنما مش هنام بالليل وأنا مضايق حد".

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وتابع عمرو مصطفى: "قصة المغرور دي تسببت لي في أزمات بحياتي والجمهور اذاني لما اتهمني بالغرور فابتديت انزل لحد لما بقى يتطاولوا عليا من قبل بعض الفنانين وانا مش هقبل بالتطاول، ولو انت بتقارن بالميزان هخلي الجمهور يقول أنا نجاح 5 شهور من بداياتي لما نزلت كملحن كان كوبري اكتوبر بتاعي بالتاريخ بتاعكم كله وده مش غرور دي حقيقة وارقام".

رسالة عمرو مصطفى لرامي صبري

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أجمد 7" المذاع على إذاعة "نجوم أف أم": "يا رامي صبري انتم استبحتم ألحاني، إزاي عايزني متكلمش، وأنا طلعت اتكلمت إني اتسرقت محدش يكررها تاني لا قريب ولا غريب، وأما صعد ضدي في تصريحات الإعلامية كان لازم أتحرك ضده بعد سرقة لحني في أغنية يمكن خير".

خطأ رامي صبري في حق عمرو مصطفى

وتابع: "رامي صبري طلع قال أنا ممكن أقعده في البيت، مين اللي يقعد مين في البيت؟ إزاي جت في خياله؟ في الخيال جت إزاي للحظة فكر يقول كد؟ قال أنا خريج حقوق وهو متخرج من معهد الموسيقى العربية طيب هو بليغ حمدي خريج إيه كان خريج حقوق زي، بليغ حمدي حقوق".

سر حذف عمرو مصطفى اغنية رامي صبري

وأكمل:"امبارح بالليل بعد لما حذفتله الأغنية من على يوتيوب قسما بالله كنت متضايق ولحد دلوقتي متضايق، وعايز أقوله اهدأ القصة مش انت هما بيشغلوني بيك، القصة هما 3 في الوسط الموسيقي وبيسخنوه وبيستغلوه، ومعنديش مشكلة في فتح صفحة جديدة مع رامي صبري".

نجاح رامي صبري وحماقي

وتابع: "عايز أقولك يا رامي صبري أقسم بالله نجاحك من نجاحي ونجاح محمد حماقي من نجاحي ونجاح أي فنان من نجاحي، أحمد سعد معملتوش ولا اغنية بس اكتر واحد دافعت عنه، شيرين عبد الوهاب طلعت قالت ياريت يا عمرو مصطفى متغنيش تاني صوتك وحش وانا أول واحد كنت واقف معاها في أزمتها بمنشور انا الوحيد في مصر، وانت يا رامي لو لا قدر الله حصل معاك حاجة هاكون أول واحد واقف معاك وبقوله متخليش الناس تفرح فينا وأنا قلت يا جماعة انا مبهزرش وأي حد هيصعد قصادي مش بهزر".

عمرو مصطفى ينهى خلافه مع رامي صبري

وأكد:"قررت اني مش هصعد ضد رامي صبري ولا هقيم دعوى قضائية ضده بسرقة لحني والأغنية اللى حذفتهاله هرجعهاله تاني، وأنا بحب البني آدم ده على المستوى شخصي بس مينفعش حد يبوظ هيبتي في المزيكا".

رد الفنان رامي صبري علي المطرب والملحن عمرو مصطفى وذلك بعد قيام الأخير بإغلاق أغنية يمكن خير لرامي صبري من موقع يوتيوب.

رامي صبري وعمرو مصطفى

ونشر “رامي” مقطع فيديو ليرد علي عمرو مصطفى وأكد من خلال الفيديو أن أغنيته “يمكن خير” من ألحانه، وتم لحنها في شهر أكتوبر من عام 2019، وتم طرحها في عام 2023.

وأكد رامي صبري أنه سيقدم كل ما يثبت بأن لحن اغنية “يمكن خير” من ألحانه وليست ألحان عمرو مصطفي لإدارة موقع اليوتيوب حتى يتم إنهاء أزمة الأغنية.

وتابع: “بالدليل يمكن خير لحن رامي صبري أي حد يقدر يوقف أي أغنية يوتيوب لحد لما يوتيوب يتأكد انها ملك صاحب الأغنية”.

وأضاف: "بس ردينا بالفيديو علشان كمان الجمهور يعرف ويتأكد إننا ما بناخدش لحن مش بتاعنا ونكتب عليه اسمنا.

وأكمل: "محاربة النجاح مش الحل.. الحل إنك تشتغل على نفسك وتركز في شغلك وتعمل جديد علشان الجمهور يستمتع مش تحارب النجاح".

واختتم رامي قائلًا: "يمكن خير من ضمن نجاحات رامي صبري وليست أولها ولا آخرها. ربنا يهدي الجميع ونركز في صناعة الموسيقى بدل ما نهدها".