عقيلة صالح: لا يحق لباتيلي تشكيل لجنة حوار والمجتمع الدولي مقتنع بمسارنا

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الجمعة، أنه لا يحق للمثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله بايتلي، الحديث أو تشكيل لجنة توجيهية أو للحوار الليبي، مضيفًا أن المجتمع الدولي مقتنع بمسار المجلس للمرحلة المقبلة، منتقدا تدخل البعثة في الشؤون الداخلية لليبيا وتجاوز اختصاصاتها كجهة دعم للسلطات الليبية.



لا يوجد صلاحية لباتيلي لتشكيل لجان

وخلال لقائه مع قناة «روسيا اليوم»، قال رئيس البرلمان الليبي، إن باتيلي «ليس حاكما في ليبيا حتى يستطيع التغيير أو التعيين هو فقط ينفذ الاتفاق السياسي الذي ينص على أن مجلس النواب ومجلس الدولة هما من يشكل الحكومة»، معتبرا أن أي حديث غير ذلك ليس في محله لأن مهم البعثة الأممية هي «الدعم وبايتلي يعرف ذلك ونحن قلنا له هذا الكلام».







وأضافت رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن بايتلي «ليس بإمكانه أن يشكل لجنة أو لجان ونحن إما أن ننفذ الإعلان الدستوري القائم أو الاتفاق السياسي وفي كلا الحالتين لا يوجد صلاحية لباتيلي لتشكيل لجان وإن كان لديه هذه الصلاحية فهذا يعني أنه يستطيع أن ينصب حاكم في ليبيا»، مؤكدا أن «هذا الأمر مرفوض».



وأكد عقيلة صالح أن باتيلي «لم يعرض عليه» أمر تشكيل لجنة توجيهية بشأن الانتخابات التي كان قد أعلنها في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي في أواخر فبراير الماضي. وقال عقيلة ما عرض وناقشته مع باتيلي هو أمر القوانين الانتخابية وأن تكون مقبولة وحكومة يأتي بعدها الانتخابات.



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التقارب الليبي لا يفسح المجال للتدخل الدولي

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن ليبيا إذا وقعت في لجان «سيكون بإمكان كل دولة أن تتدخل في شؤوننا وتختار أعضاء هذه اللجان»، مكررا نفيه أنه لم يسمع من باتيلي مثل هذا الكلام.



ورأى عقيلة أن التقارب الحادث الآن في ليبيا لا يفسح المجال للتدخل الدولي، رغم تخوف بعض الدول على مصالحها، متوقعا أن تكون معظم الدول «قد توصلت الآن إلى قناعة بضرورة أن يترك الأمر لليبيين ودعمهم لإجراء الانتخابات».





واستطرد عقيلة «ليبيا جزء من العالم ولا نستطيع أن ننفصل عنه واعتقد أن هناك دفع كبير لما نعمل عليها وهو أن تكون هناك حكومة واحدة وإجراء الانتخابات، المعلومات التي لدي بتواصلي الخاص أن هذا هو الاتجاه الذي يجب أن يتم وهو تشكيل حكومة تكنوقراط ومن ثم إجراء الانتخابات».



وعن تقييمه لموقف الولايات المتحدة، قال عقيلة إن «آخر تواصل ونصيحة من (الأمريكيين) أننا نتجه نحو تشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات في أسرع وقت».





وعن الموقف العربي، ذكر عقيلة أن الدول العربية لم تنسى اهتمامهم بالشأن الليبي رغم المشكلات التي تشهدها المنطقة، وتدعم جميعًا نفس التوجه الذي يعمل عليه مجلس النواب لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد.



وعن التقارب مع تركيا والدول العربية، قال عقيلة «بكل تأكيد سيكون لذلك تأثير إيجابي وخاصة التقارب المصري - التركي»، مؤكدا أن كل الدول تدعم ما يعمل عليه مجلس النواب.



وفي حديثه عن العلاقة مع روسيا، قال عقيلة إن ليبيا لديها علاقات قديمة وقوية مع روسيا، لكن في هذا الظروف لا يمكن لنا أن ننحاز لدولة ضد أخرى لأن الوضع في ليبيا لا يسمح بذلك، لكن الموقف الروسي داعم للشرعية منذ البداية ونحن سنحافظ على تعهداتنا ومصالحنا من روسيا وكل الدول».



وأكد عقيلة صالح أن دور روسيا في ليبيا بأنه «داعم للشرعية منذ البداية وهي دولة عظمى لدينا معها تعامل اقتصادي وتجاري ولديها شركات تعمل في ليبيا مثل كل الدول»، مرجحا أن يكون لها «اعتبار» كدولة وقفت مع ليبيا خلال السنوات المقبلة.