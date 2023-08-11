تضمنت محادثات حول ليبيا ومالي والنيجر،  أبرز الملفات في لقاء وزيري الخارجية الأمريكي والجزائري

زار وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء محاثات مع مسؤولين رفيعين بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض،بشأن ملفات إقليمية من بينها الملف الليبي.





زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى أمريكا





وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الجمعة بيانا قالت فيه:" إن أحمد عطاف بحث مع منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض بريت ماكغورك،مستجدات الأوضاع في ليبيا،على ضوء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتهيئة الظروف والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنهي حالة الانقسام في البلاد.



وفي السياق ذاته أجرى وزير الخارجية الجزائري محادثات مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن،استعرضا خلالها الأوضاع في كل من النيجر وليبيا ومالي، حيث أكدا على توافق مواقف البلدين ومساعيهما الرامية لتفضيل حلول سلمية لهذه الأزمات بما يجنب المنطقة مخاطر الخيار العسكري.



وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيانها أن “الزيارة التي تأتي استجابة للدعوة التي تلقاها الوزير أحمد عطاف من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، تندرج في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بين الجزائر وأمريكا بما يخدم تطلعات الطرفين في بناء شراكة استراتيجية ويسهم في الدفع بالتزامهما المشترك في نشر الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.



و وأجرى الوزير الجزائري محادثات مع المسؤولين الأمريكيين فيرعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الوضع المتعلق بنزاع الصحراء المفتعل، وذلك في ظل المتغيرات المتسارعة التي يعرفها هذا النزاع الإقليمي لصالح تعزيز الوحدة الترابية للمغرب وتكريس سيادته على أقاليمه الجنوبية، وحسمه النهائي لهذا النزاع لصالحه.



كما تأتي هذه المباحثات التي أجراها وزير الخاريجة الجزائري في واشنطن على ضوء اتساع رقعة الدول الداعمة للسيادة المغربية على الصحراء، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الكفيل بتسوية هذا النزاع، فضلا عن عديد الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية التي تبرمها المملكة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية والتي تشمل الصحراء، في مقابل التفكك الواضح الذي يشهده المعسكر الموالي لأطروحة البوليساريو الإنفصالية.







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