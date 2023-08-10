الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

هيئة تنشيط السياحة تنظم فعالية توعوية للأطفال بقصر الأميرة خديجة بحلوان

هيئة تنشيط السياحة
هيئة تنشيط السياحة تنظم زيارة لقصر الأميرة خديجة،فيتو

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برمسيس فعالية توعوية بقصر الأميرة خديجة بحلوان لعدد 35 طفل ممن تتراوح أعمارهم ما بين 9 و14 سنة من رواد القصر، وذلك بالتعاون مع قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

تأتي هذه الفعالية في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتعزيز الوعي السياحي والأثري لكافة فئات المجتمع باختلاف مراحلهم العمرية.

الفعاليات الثقافية لهيئة تنشيط السياحة

من جانبها، أوضحت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الفعالية تعد الأولى في سلسلة الفعاليات التي سيتم تنظيمها ما بين الهيئة وقصر الأميرة خديجة بحلوان خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أن هذه الفعالية تضمنت ندوة توعوية وعرض بانورامي للحقب التاريخية المختلفة للحضارة المصرية العريقة.

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المقصد السياحي المصري

وأشار أحمد محيي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برمسيس إلى أنه تم خلال الندوة التوعوية إلقاء الضوء على مفهوم السياحة وأهميتها والأنماط والمنتجات السياحة المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، كما تم تسليط الضوء على السياحة الاستشفائية وخاصة في مدينة حلوان حيث أنها كانت تعد واحدة من أهم أماكن السياحية الاستشفائية، كما تم توزيع بعض المواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية بمصر الأطفال لإثراء معلوماتهم السياحية.

وعقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال داخل المتحف المصري الكبير،

يأتي ذلك في اطار المتابعة الأسبوعية لمستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير،  وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف، والدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف، والدكتورة ياسمين صبري ممثلًا عن الشركات المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي.

المتحف المصري الكبير

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر ما آلت إليه تطورات الأعمال بالمتحف من حيث الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية من تثبيت القطع الأثرية الثقيلة والمتوسطة وصغيرة الحجم على قواعد تثبيتها سواء داخل الفتارين أو خارجها، حيث تم الانتهاء من وضع وتثبيت 70% من الآثار الثقيلة داخل قاعات العرض الرئيسية بالمتحف.

كما تم استعراض خطة المتحف لتحقيق البرنامج المضغوط للانتهاء من وضع جميع القطع الأثرية داخل الفتارين، بمعدل تنفيذ أسبوعي يصل إلى وضع  وتثبيت ما يقرب من 160 قطعة أثرية يوميًا داخل الفتارين المخصصة لها بالقاعات الرئيسية والتي يبلغ عددها 159 فاترينه.

ملف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير

وتابع الموقف التنفيذي لملف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير، وآخر ما آلت إليه أعمال مرحلة التشغيل التجريبي للخدمات بالمتحف، واستعدادات المتحف ومراجعة جاهزية كافة الخدمات المقدمة لزائرية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة مسبقًا، ووفقا للخطة الموضوعة في إبريل الماضي للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في سبتمبر القادم. 

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