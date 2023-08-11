الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

الأهلي ينعى أشرف الألفي لاعب الترسانة السابق

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

الأهلي، قدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعازيه في وفاة أشرف الألفى نجم نادي الترسانة ومنتخب مصر السابق.

 

وقال الأهلي فى بيان رسمي: "محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى اشرف الألفى، والتي وافتها المنية اليوم، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

 

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وتوفي اليوم الدكتور أشرف الألفي نجم نادي الترسانة السابق والمنتخب الوطني ومدير الإدارة الطبية السابق باتحاد الكرة. 


وكان الألفي من اللاعبين المميزين في جيله بالترسانة في الستينيات وحصل على كأس مصر أكثر من مرة. 

أشرف الألفي 

وعانى في أيامه الأخيرة من أزمات قلبية وأجرى جراحة في القلب توفي بعدها إلى رحمة الله تعالى.

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