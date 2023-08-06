الصحة توضح مدة تجديد خلايا الجلد بعد الحروق

حروق الجلد، الحروق لها عدة درجات منها البسيطة السطحية التي تعتبر حروقًا من الدرجة الأولى، في الطبقة الخارجية من الجلد، أو حروق من الدرجة الثانية والثالثة تصل للطبقات تحت الجلد أو حروق عميقة والتي تصل لأنسجة الجلد والحرق عبارة عن تلف يحدث في انسجة الجلد.

تجديد الخلايا بعد حروق الجلد

وقالت الدكتورة نيرمين بدير، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة حلوان، إن الجلد يحتاج إلى مدة من أسبوعين إلى 4 أسابيع لتجديد خلايا الجلد بعد الحروق ولسرعة التئامه.

حروق الجلد

أشارت أستاذ الأمراض الجلدية في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن خلال الفترة التي يحتاج إليها الجلد تجديد نفسه لا يجب أن يتعرض لإصابات جديدة منها التعرض إلي أشعة الشمس مباشرة بدون وقاية وكذلك عدم تعرض الجلد إلى ملابس شديدة الخشونة.

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استخدام واقي الشمس للحماية من حروق الشمس



وكانت أستاذ الأمراض الجلدية نصحت بضرورة استخدام واقي الشمس للحماية من حروق الشمس والأشعة فوق البنفسجية سواء أشعة فوق بنفسجية أ وأشعة فوق بنفسجية ب.

وأوضحت أن الأشعة فوق البنفسجية ب تمثل خطورة على الجلد نظرا لأن التعرض لها باستمرار يمكن أن يسبب الإصابة بأورام الجلد.

أشارت إلى أن الأشعة فوق البنفسجية أ يمكن أن تخترق الجلد وتسبب علامات مبكرة للتقدم في العمر لذا يجب اختيار واقي الشمس يحمي من الأشعة فوق البنفسجية أ وب.

حروق الجلد

وأكدت أن إستخدام واقي الشمس المناسب للبشرة ضرورة لكى يستفيد منه الجلد خاصة مع البشرة الدهنية تحتاج إلى استخدام الواقي في شكل لوشن أو سائل بينما البشرة الجافة يجب أن يكون الواقي كريم ويجب الإلتزام بكل نوع حتي لا يحدث ضرر للجلد.



أوضحت الدكتورة نيرمين بدير أن البشرة المعرضة لظهور حبوب تعامل معاملة البشرة الدهنية ولا يستخدم واقي شمس في شكل كريم بل في شكل سائل.

ونصحت بضرورة استخدام كمية مناسبة من واقي الشمس لتغطية الوجة بالكامل كما يجب اختيار واقي شمس باستمرار يوميا دون توقف.