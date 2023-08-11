الإجازات والعطلات الرسمية خلال سبتمبر 2023

أيام قليلة تفصلنا عن شهر سبتمبر، ويبحث العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص عن عدد أيام الإجازات خلال الشهر المقبل .

اجازة المولد النبوي الشريف 2023

وفي شهر سبتمبر يحل يوم الأربعاء 12 ربيع الأول، الموافق 27 سبتمبر 2023، المولد النبوي الشريف ويتم إحياء تلك المناسبة ذات الطابع الديني ويعد موعد المولد النبوي 2023 إجازة رسمية للعاملين بالدولة، فقد حددت قائمة العطلات الرسمية لعام 2023 اجازة المولد النبوي الشريف 2023 يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

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موعد إجازة المولد النبوي 2023

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الوزراء موعد إجازة المولد النبوي 2023 رسميًا، وإذا كان سيتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، حيث جرت العادة على ترحيل الإجازات الرسمية التي تقتطع منتصف الأسبوع إلى نهايته، حتى يتمكن جميع المواطنين من الحصول على إجازة طويلة.

الاجازات والعطلات الرسمية لشهر سبتمبر 2023

ويبدو أن شهري أغسطس وسبتمبر 2023 سيعاقب المصريين على كثرة الإجازات في يوليو 2023، حيث أن هذا شهر أغسطس كان لا يوجد به أي إجازة رسمية وشهر سبتمبر لا يوجد به الا يوم واحد فقط وهي مناسبة المولد النبوي الشريف باستثناء العطلات الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

العطلات الرسمية

ولكن يمكن الحصول على 8 أيام عطلات رسمية

الجمعة 1 سبتمبر 2023

السبت 2 سبتمبر 2023

الجمعة 8 سبتمبر 2023

السبت 9 سبتمبر 2023

الجمعة 15 سبتمبر 2023

السبت 16 سبتمبر 2023

الجمعة 22 سبتمبر 2023

السبت 23 سبتمبر 2023

الجمعة 29 سبتمبر 2023

السبت 30 سبتمبر 2023

كما تضمنت إجازات شهر أكتوبر ما يلي: وهو عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" الموافق يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

وبلغ عدد أيام الإجازات الرسمية في يوليو 2022 ثمانية أيام كاملة 6 منهم خاصة بعيد الأضحى ويوم 23 يوليو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو إضافة إلى قرار إجازة رأس السنة الهجرية السبت المقبل 30 يوليو، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.