الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الإجازات والعطلات الرسمية خلال سبتمبر 2023

الإجازات والعطلات
الإجازات والعطلات الرسمية خلال سبتمبر 2023,فيتو

أيام قليلة تفصلنا عن شهر سبتمبر، ويبحث العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص عن عدد أيام الإجازات خلال الشهر المقبل .

اجازة المولد النبوي الشريف 2023

وفي شهر سبتمبر  يحل يوم الأربعاء 12 ربيع الأول، الموافق 27 سبتمبر 2023، المولد النبوي الشريف ويتم إحياء تلك المناسبة ذات الطابع الديني ويعد موعد المولد النبوي 2023 إجازة رسمية للعاملين بالدولة، فقد حددت قائمة العطلات الرسمية لعام 2023 اجازة المولد النبوي الشريف 2023 يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

Advertisements

 موعد إجازة المولد النبوي 2023

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الوزراء موعد إجازة المولد النبوي 2023 رسميًا، وإذا كان سيتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، حيث جرت العادة على ترحيل الإجازات الرسمية التي تقتطع منتصف الأسبوع إلى نهايته، حتى يتمكن جميع المواطنين من الحصول على إجازة طويلة.

الاجازات والعطلات الرسمية لشهر سبتمبر 2023

ويبدو أن شهري أغسطس وسبتمبر 2023 سيعاقب المصريين على كثرة الإجازات في يوليو 2023، حيث أن هذا شهر أغسطس كان لا يوجد به أي إجازة رسمية  وشهر سبتمبر لا يوجد به  الا يوم واحد فقط وهي مناسبة المولد النبوي الشريف  باستثناء العطلات الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

 العطلات الرسمية 

ولكن يمكن الحصول على 8 أيام عطلات رسمية

الجمعة 1 سبتمبر 2023

السبت 2 سبتمبر 2023

الجمعة 8 سبتمبر 2023 

السبت 9 سبتمبر 2023 

الجمعة 15 سبتمبر 2023 

السبت 16 سبتمبر 2023 

الجمعة 22 سبتمبر 2023 

السبت 23 سبتمبر 2023 

الجمعة 29 سبتمبر 2023 

السبت 30 سبتمبر 2023 

 

كما تضمنت إجازات شهر أكتوبر ما يلي: وهو عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" الموافق يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

وبلغ عدد أيام الإجازات الرسمية في يوليو 2022 ثمانية أيام كاملة 6 منهم خاصة بعيد الأضحى ويوم 23 يوليو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو إضافة إلى قرار إجازة رأس السنة الهجرية السبت المقبل 30 يوليو، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اجازة المولد النبوي الشريف الجهاز الإدارى للدولة العطلات الرسمية القطاع الخاص المولد النبوي الشريف مجلس الوزراء موعد المولد النبوي

مواد متعلقة

ضوابط الحصول على إجازات سنوية في القطاع الخاص ‏

الإجازات والعطلات الرسمية خلال أغسطس 2023

مديريات العمل تتابع إجازات عيد الأضحى بشركات القطاع الخاص

محافظة الجيزة: إلغاء إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر وتكثيف الرقابة على الأسواق 

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، كليات الإعلام والعلوم السياسية تتصدر الشعبة الأدبية

مفاجأة جديدة، الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، مؤشر الذهب عالميا 11-8-2023

حقيقة انضمام شيكابالا لـ بيراميدز بعد أزمته مع مرتضى منصور

المعيقلي يتعرض للإغماء أثناء قراءة الفاتحة، والسديس يستكمل صلاة الجمعة (فيديو)

جمال شعبان يوضح أسباب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي

الإجازات والعطلات الرسمية خلال سبتمبر 2023

الأهلي، رحيل شريف وغموض موقف المهاجم الأجنبى يعزز فرص قيد صلاح محسن

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك Vs زوكربيرج، كشف مكان نزال عملاقي التكنولوجيا الأمريكية

الغرامة والحبس 3 سنوات لمن يرتدي هذه الساعات في ماليزيا

صانعة أكفان جزائرية: لا أتخيل نفسي بعمل آخر، ومصر جزء جميل من ذكرياتي (فيديو)

40 ألف نزيل لا يجدون أسرَّة، سجون المغرب كاملة العدد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنك المركزي اليوم

استقرار الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه على مدار 48 ساعة

إذا كان لديك عيوب في جهازك، كيف تقدم شكوى في الرقابة الصناعية؟

الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمرحلة الثالثة

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم في مصر من يناير إلى يوليو 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل أدعية للأم والزوجة والبنت والأخت المتوفاة

فضل المواظبة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية