أغنيتان جديدتان لـ رامي جمال وحماقي، تعرف عليهما

تشهد الساحة الغنائية مساء اليوم الخميس طرح أغنيتين جديدتين ، من المقرر طرحهما علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب، الأغنية الأولي بعنوان “حكايتنا منهية” للمطرب رامي جمال، أما الأغنية الثانية فبعنوان “مش كفاية فراق” للمطرب محمد حماقي.

تفاصيل أغنية رامي جمال الجديدة

أغنية رامي جمال الجديدة “حكايتنا منهية” من كلمات محمد أبو نعمة ومن ألحان رامي جمال وتوزيع موسيقي نابولسي.

أغنية رامي جمال الجديدة

وكان الفنان رامي جمال طرح منذ أيام أغنيته الجديدة “يلا بينا” على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

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تفاصيل أغنية محمد حماقي

أغنية محمد حماقي الجديدة “مش كفاية فراق” المقرر طرحها مساء اليوم الخميس، من كلمات تامر حسين ومن ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي تميم.

ومن ناحية أخري، وحقق المطرب محمد حماقي نجاحا كبيرا بأحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “حبيت المقابلة” والتي طرحها يوم الخميس الماضي، على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب والتي وصلت مشاهدة إلى أكثر من 3 ملايين و900 ألف مشاهدة.

أغنية حبيت المقابلة لمحمد حماقي

أغنية محمد حماقي الجديدة “حبيت المقابلة” من كلمات الشاعر تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما.



أغنية لمون نعناع

وكان محمد حماقي طرح مؤخرا أحدث أغنياته “لمون نعناع” عبر يوتيوب، وحققت الأغنية نسب مشاهدة جيدة.

وأغنية لمون نعناع من كلمات فلبينو أحمد، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وميكس وماستر عمار خاطر.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير.. فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير ماهو أصل العيب مش عيبنا.. إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا.. فميمنعناش إنه لو هو باع.. إحنا نجيبله لمون نعناع ده إحنا ما يلزمناش بياع ونقوله روق كده ولو هو راح إحنا هنملى الكون أفراح.. وهنرقص جدًا من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع".