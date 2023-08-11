الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

توزيع 200 زي أزهري جديد على أئمة أوقاف الأقصر

مدير مديرية الأوقاف
مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر

 

أعلن  الشيخ سيد محمد عبدالدايم  مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن قيام وزارة الأوقاف بتوفير عدد 200 زى ازهرى جديد لتوزيعه على الائمة  بمديرية أوقاف الأقصر، والذى سوف يتم توزيعه عليهم  وفق ما تم إعلانه على الموقع الرسمى للوزارة.

جاء ذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية تحت  رعاية معالى الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير بالسادة الأئمة، وذلك من ناحية توفير الزى والعمامة الأزهرية  لهم.

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كما كشف مدير المديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر عن حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بمديرية أوقاف الأقصر خلال شهر يوليو،حيث تم في القطاع الديني، اعتماد انعقاد الأسبوع الثقافى السابع والثامن والتاسع عشر بأوقاف الأقصر، وعقد عدد 12 ندوه خلال فعاليات الأسبوع الثقافى السابع والثامن والتاسع  عشر بالمديرية، وعقد عدد 116 درس من الدروس المنهجية، وعقد عدد 2264 جلسه بمساجد البرنامج التثقيفى للطفل، وعقد عدد 6 محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافه، وعقد عدد 116 درس من دروس برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف، واعتماد عدد 6 مكتبات عامه للمشاركة فى اللقاءات الدعوية، وعقد عدد 20 مجلس من مجالس الإقراء المديرية، وعقد فعاليات القافلة الدعوية بمساجد إدارة أوقاف اسنا.

كما تم انعقاد احتفال المديرية بالعام الهجرى الجديد لعام 1445 هـ، واعتماد انعقاد الأسبوع القرآنى الاول بأوقاف الأقصر، وعقد عدد 4 ندوات، وعقد عدد 40 ندوة بالمساجد الكبرى بالمديرية احتفالا بالعام الهجرى الجديد 1445هـ ، وعقد عدد 3 ندوات موسعة بالمساجد، وعقد عدد 1 أمسية قرآنية  تزامنا مع فعاليات الأسبوع القرآني الأول بالمديرية، وعقد ندوة بالمساجد الكبرى بالمديريه احتفالا بمناسبة يوم عاشوراء 1445 هـ، وعقد عدد 4 ندوات بالمساجد الكبرى بالمديرية بعنوان البركة في الرزق. 

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