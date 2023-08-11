الدوري السعودي،أهلي جدة يتقدم علي الحزم بثنائية فيرمينو في الشوط الأول

الدوري السعودي، انتهي الشوط الأول بتقدم أهلي جدة علي الحزم بثنائية نظيفة، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي، وتقام المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة.

أحداث الشوط الأول

منذ البداية وأعلن الأهلي عن أنيابه الهجومية حتي أحرز البرازيلي فيرمينو الهدف الأول للفريق في الدقيقة 6 من تمريرة مجرشي، وضاعف البرازيلي فيرمينو الهدف الثاني للفريق الأهلاوي في الدقيقة 10 من تمريرة رياض محرز.

وأعلن مدربا أهلي جدة والحزم تشكيلي فريقيهما لمواجهة اليوم:

تشكيل أهلي جدة

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: مجرشي، إيبانيز، هندي، جاني اليوسكي

خط الوسط: كيسيه، الجهني، بودبوز

خط الهجوم: محرز، سان ماكسيمان، فيرمينيو

تشكيل الحزم

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع:مجرشي، فهد حمد، عبدالباسط هندي، الزبيدي

خط الوسط: كوم، المقرن، المجحد

خط الهجوم: عسيري، المؤشر، يوسف العبدلي

ويقص فريق أهلي جدة السعودي بمباراته اليوم أمام الحزم شريط عودته من جديد إلى دوري المحترفين السعودي، الذي غاب عنه الموسم الماضي بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

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أهلي جدة

ويسعى فريق أهلي جدة لتحقيق انطلاقة قوية في مستهل عودته إلى دوري المحترفين السعودي، وذلك من خلال تقديم عرض كروي قوي أمام الحزم في لقاء الليلة، وتتويج هذا العرض بتحقيق الفوز وحصد الـ 3 نقاط، وهو ما سيضع الفريق في صدارة ترتيب الدوري بمستهل الجولة الأولى للدوري.

وكان نادي أهلي جدة السعودي قد أعلن، أمس، عن تعاقده مع المدافع البرازيلي روجر إيبانيز قادمًا من صفوف نظيره فريق روما الإيطالي، دون كشف مدة التعاقد أو التفاصيل المالية للصفقة.

وأتمّ نادي أهلي جدة تعاقده مع الإيفواري فرانك كيسييه لاعب فريق برشلونة الإسباني، الذي جاء لينضم إلى قائمة محترفي فريق الأهلي السعودي، التي انضم إليها مؤخرا عدد من النجوم العالميين مثل الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي السابق.