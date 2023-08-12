حبس شخصين بتهمة حيازة بندقية آلية وذخائر في أسوان

أمرت النيابة العامة بمحافظة أسوان بحبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة بندقية آلية وذخائر بمنطقة كوم أمبو.

كان قطاع الأمن العام تمكن من ضبط هارب من جريمتي قتل كما تم ضبط صديقه وبحوزتهما بندقية آلية وذخائر بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.





وكان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة "محكوم عليه بالمؤبد في جنايتي قتل عمد" - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو؛ حال استقلاله سيارة قيادة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

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وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي (بندقية آلية - 10 خزائن آلية وعدد من الطلقات لذات العيار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.