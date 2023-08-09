الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

كهف، فيتو
كهف، فيتو

عثر فريق دولي من العلماء علي عظام طفل داخل أحد الكهوف الفرنسية ينتمي لنوع غير معروف من البشر.

 

عظام طفل لنوع غير معروف من البشر


ولفتت تقارير إخبارية إلي أن  فريقا دوليا من علماء الأنثروبولوجيا عثر داخل كهف جروت دو رين في فرنسا عظم حوض عائد لطفل ينتمي إلى نوع غير معروف من البشر.


تشير مجلة Scientific Reports إلى أن كهف Grotte du Renne هو موقع تاريخي مهم، حيث سبق أن عثر العلماء فيه على عدد كبير من الأدوات الحجرية، تعود للفترة التي بدأ فيها ممثلو الإنسان العاقل بإزاحة إنسان نياندرتال تدريجيا من أوروبا قبل حوالي 45000 عام. ولكن لم يتفق الباحثون على من ذا الذي منهم صنع هذه الأدوات.
وقد عثر العلماء في هذا الكهف على بقايا إنسان نياندرتال، من بينها عظم طفل إنسان عاقل Homo sapiens. ولكن عندما قارن علماء الأنثروبولوجيا هذا العظم بعظام تعود لأطفال من فترة لاحقة، اكتشفوا وجود اختلافات في عظم الحرقفة (أحد أجزاء عظم الورك).


ووفقا لهم، قد يشير هذا إلى وجود سلالة غير معروفة سابقا للإنسان العاقل على الأرض ذات مورفولوجيا تختلف عن تلك التي عند البشر المعاصرين. وربما كانت هذه الأنواع هي التي صنعت الأدوات الحجرية التي عثر عليها في الكهف.
 

Advertisements

باحث يستكشف نصف مليون سنة من تغيرات المناخ داخل كهف بفرنسا

كهف الخفافيش يهدد العالم بوباء جديد أشد فتكا من كورونا

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عظام طفل لنوع غير معروف من البشر علماء الأنثروبولوجيا كهف جروت دو رين فرنسا كهف Grotte du Renne

مواد متعلقة

11 مفقودا بسبب اندلاع حريق ضخم في فرنسا

سيدة إسبانية تقضي 500 يوم في كهف تحت الأرض وترفض الخروج

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

بعد عرض المليار دولار، محمد صلاح ينشر صورة بجوار شعار ليفربول

نهضة مصر تكشف حقيقة طرح كتاب الأضواء للغة العربية بـ 670 جنيهًا

مكاسبهم تخطت 100 مليار جنيه، أنباء عن حملة رقابية لإسقاط أباطرة السجائر

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة البرازيلي سوزا

الفنانة فيدرا تطالب بالمساواة بين مصلى السيدات والرجال: ليه بنتعامل كدرجة تانية (فيديو)

حسين الشحات يقضي عطلته الصيفية

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

المزيد

انفوجراف

تراجع نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين في الدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

للمصيفين، دليل أحكام الصلاة على الشواطئ وفي أماكن التنزه

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بزوال الأحزان والعيش في أجواء هادئة

المزيد
الجريدة الرسمية