اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

عثر فريق دولي من العلماء علي عظام طفل داخل أحد الكهوف الفرنسية ينتمي لنوع غير معروف من البشر.

عظام طفل لنوع غير معروف من البشر



ولفتت تقارير إخبارية إلي أن فريقا دوليا من علماء الأنثروبولوجيا عثر داخل كهف جروت دو رين في فرنسا عظم حوض عائد لطفل ينتمي إلى نوع غير معروف من البشر.



تشير مجلة Scientific Reports إلى أن كهف Grotte du Renne هو موقع تاريخي مهم، حيث سبق أن عثر العلماء فيه على عدد كبير من الأدوات الحجرية، تعود للفترة التي بدأ فيها ممثلو الإنسان العاقل بإزاحة إنسان نياندرتال تدريجيا من أوروبا قبل حوالي 45000 عام. ولكن لم يتفق الباحثون على من ذا الذي منهم صنع هذه الأدوات.

وقد عثر العلماء في هذا الكهف على بقايا إنسان نياندرتال، من بينها عظم طفل إنسان عاقل Homo sapiens. ولكن عندما قارن علماء الأنثروبولوجيا هذا العظم بعظام تعود لأطفال من فترة لاحقة، اكتشفوا وجود اختلافات في عظم الحرقفة (أحد أجزاء عظم الورك).



ووفقا لهم، قد يشير هذا إلى وجود سلالة غير معروفة سابقا للإنسان العاقل على الأرض ذات مورفولوجيا تختلف عن تلك التي عند البشر المعاصرين. وربما كانت هذه الأنواع هي التي صنعت الأدوات الحجرية التي عثر عليها في الكهف.



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