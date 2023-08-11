أول مسيحية تعمل في الآثار الإسلامية، 5 معلومات عن مهندسة تطوير مساجد آل البيت

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا حديثة للمهندسة جاكلين سمير، المسئولة عن تطوير مساجد آل البيت، والتي كان آخرها مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وافتتاحه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أبرز المعلومات عن المهندسة جاكلين سمير

وتستعرض بوابة فيتو في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المهندسة جاكلين سمير:

1- المهندسة جاكلين سمير، هي أول سيدة مسيحية تعمل في الآثار الإسلامية، وأسند إليها وزير الأوقاف العديد من المهام، ومنها ترميم مسجد الرفاعي والإمام الشافعي والفتح.

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2- أسند لها العمل على تطوير المركز الثقافي الإسلامي بتنزانيا، وقامت أيضًا بترميم الكنيسة اليونانية المُعلقة.

جائزة الترميم الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية

3- حصلت المهندسة جاكلين سمير، على جائزة الترميم الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أشرفت على ترميم كنيسة مارجرس اليونانية المعلقة في مجمع الأديان.

جاكلين سمير، فيتو

4- أشرفت على تطوير العديد من المساجد بمنطقة السيدة عائشة، ومنها مساجد السيدة عائشة والمسبح والغوري ومسجد الفتح بعابدين، ومتحف قيادة الثورة وترميم المسجد والمسرح الموجودين بداخله.

ترميم قصور رئاسية

5-شاركت المهندسة جاكلين أيضا في ترميم قصور رئاسية مثل قصر عابدين والقبة وقصر محمد علي في شبرا الخيمة وقصر عائشة فهمي.

من هي جاكلين سمير

جاكلين عزيز مهندسة خرجت من حواري حي شبرا بالقاهرة؛ ومنذ نعومة أظافرها، فتحت «جاكلين» عينيها على أب يعمل في مجالات المقاولات، مسيحي الديانة .

تخرجت جاكلين في كلية الآثار جامعة القاهرة، كمتخصصة في ترميم الآثار؛ حيث كانت بداية عملها بمركز البحوث الأمريكي، قبل أن تلتحق بشركة المقاولون العرب، حيث تم تعيينها بالمجموعة رقم 5 في الشركة، وقادها تخصصها إلي ترميم المساجد الأثرية بشارع المعز التاريخي، قبل الانتقال إلى مرحلة الإشراف على ترميم مسجدي الشيخ البحري والإمام الليثي.

اختارها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لتكون «جاكلين» أول مهندسة مسيحية متخصصة في ترميم المساجد الأثرية والتاريخية بالقاهرة.