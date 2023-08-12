السبت 12 أغسطس 2023
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سياسة

7 مذاهب مختلفة، تعرف على الطوائف الكاثوليكية في مصر

الكاثوليكية،فيتو
الكاثوليكية،فيتو

تتعدد الطوائف الكاثوليكية في مصر، وهناك من يجهل عددها نظرا لتشعبها حيث تصل إلى سبع طوائف كاثوليكية يوجد لكل منها تواجد فعلي على أرض مصر.

والطوائف الكاثوليكية في مصر هي طائفة الأقباط الكاثوليك،  والروم الكاثوليك، الموارنة، السريان، الأرمن الكاثوليك، والكلدان،و اللاتين.

الاختلاف بين الطوائف الكاثوليكية

تمتاز الطوائف الكاثوليكية عن بعضها البعض في الجنسية والتاريخ والتراث والطقس والليتورجيات واللغة المستخدمة في الليتورجيات، فكل طائفة تصلى نصف الليتورجيا بلغتها إذا كانت سريانية أو كلدانية أو لاتينية.. إلخ. والنصف الآخر باللغة العربية.

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وجميع الطوائف الكاثوليكية تخضع لرئاسة بابا روما، ويجتمع رؤساؤها السبع مرة كل شهر يقيمون الصلوات، كما أنها ترتبط معًا عن طريق مجلس البطاركة والأساقفة، والمجلس الرعوي العام.

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك

ويضم رؤساء الطوائف السبع الكاثوليكية، وممثل عن مجلس رؤساء الرهبانيات الكاثوليكية للرجال، وممثلة عن اتحادات رئيسات الرهبانيات النسائية، ووضعت اللائحة الداخلية للمجلس سنة 1982م وفي سنة 1990م أُدخل عليها بعض التعديلات، وأعتمدها البابا يوحنا بولس الثاني في 3/10/1992م (رقم 7877/92)، ويعتبر هذا المجلس هو الهيئة العليا التي تصدر القرارات والتوجيهات لجميع الكاثوليك في مصر على اختلاف طوائفهم، ويتولى بطريرك الأقباط الكاثوليك رئاسة هذا المجلس، وبطريرك الروم الكاثوليك نائبًا عنه.

المجلس الرعوي العام للكنائس الكاثوليكية

تأسَّس بقرار من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر في ديسمبر سنة 1979م، ويضم جميع الكنائس الكاثوليكية في مصر بمختلف طوائفها، وأيضًا جميع الهيئات والمؤسسات والأنشطة الكاثوليكية التي وصل عددها حتى عام 1998م إلى 22 هيئة حيث يمثل كل هيئة شخص واحد.

بالإضافة إلى أربع رهبان يختارهم مجلس رؤساء الرهبان، وثمان راهبات يختارهنَّ اتحاد رئيسات الراهبات، وكاهن وعلماني وعلمانية من كل أبروشية كاثوليكية، وأربع بطاركة أو أساقفة يختارهم مجلس البطاركة والأساقفة بشرط أن يكون منهما اثنان من الأقباط الكاثوليك أحدهما من الوجه البحري والآخر من الوجه القبلي، ويرأس هذا المجلس أيضًا بطريرك الأقباط الكاثوليك، وبذلك يصل عدد أعضاء المجلس الرعوي العام سنة 1998م إلى نحو 87 عضوًا (الدليل العام للكنيسة الكاثوليكية سنة 98).

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