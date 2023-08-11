الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

التشكيل الرسمي لمواجهة أهلي جدة والحزم في افتتاح الدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، يلتقي أهلي جدة نظيره الحزم في تمام التاسعة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة.

 

وأعلن مدربا أهلي جدة والحزم  تشكيلي فريقيهما لمواجهة اليوم:

تشكيل أهلي جدة 

حراسة المرمى: ميندي 

خط الدفاع: مجرشي، إيبانيز، هندي، جاني اليوسكي 

خط الوسط: كيسيه، الجهني، بودبوز 

خط الهجوم: محرز، سان ماكسيمان، فيرمينيو 

 

تشكيل الحزم 

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع:مجرشي، فهد حمد، عبدالباسط هندي، الزبيدي 

خط الوسط: كوم، المقرن، المجحد 

خط الهجوم: عسيري، المؤشر، يوسف العبدلي 

 

ويقص فريق أهلي جدة السعودي بمباراته اليوم أمام الحزم شريط عودته من جديد إلى دوري المحترفين السعودي، الذي غاب عنه الموسم الماضي بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

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التشكيل المتوقع لأهلي جدة 

حراسة المرمى: منيدي

الدفاع: إليوسكي - عبد الباسط هندي - فهد حمد - علي مجرشي

الوسط: عبد الله عطيف - علي الأسمري - سانت ماكسيمين - رياض بودبوز - رياض محرز

الهجوم: فيرمينو 

ويسعى فريق أهلي جدة لتحقيق انطلاقة قوية في مستهل عودته إلى دوري المحترفين السعودي، وذلك من خلال تقديم عرض كروي قوي أمام الحزم في لقاء الليلة، وتتويج هذا العرض بتحقيق الفوز وحصد الـ 3 نقاط، وهو ما سيضع الفريق في صدارة ترتيب الدوري بمستهل الجولة الأولى للدوري.

وكان نادي أهلي جدة السعودي قد أعلن، أمس، عن تعاقده مع المدافع البرازيلي روجر إيبانيز قادمًا من صفوف نظيره فريق روما الإيطالي، دون كشف مدة التعاقد أو التفاصيل المالية للصفقة.

وأتمّ نادي أهلي جدة تعاقده مع الإيفواري فرانك كيسييه لاعب فريق برشلونة الإسباني، الذي جاء لينضم إلى قائمة محترفي فريق الأهلي السعودي، التي انضم إليها مؤخرا عدد من النجوم العالميين مثل الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي السابق.

 

 

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