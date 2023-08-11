56 صفقة في 16 يوما ومنافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز والزمالك خارج السباق، ميركاتو الصيف بالدوري المصري يزداد اشتعالا

اشتعل السباق بين أندية الدوري المصري الممتاز سعيا لدعم صفوفها، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024، حيث يبحث كل مدير فني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية عن عناصر متميزة لسد المراكز الشاغرة في صفوف فريقه، قبل انطلاق المسابقة في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

ومنذ فتح باب القيد في السابع والعشرين من يوليو الماضي وحتى اليوم الجمعة 11 أغسطس، (16 يوما) أعلن 13 ناديا يتقدمهم الأهلي وبيراميدز في حسم 65 صفقة بشكل رسمي حتى الآن حيث من المقرر أن يتم إغلاق باب القيد يوم 15 سبتمبر المقبل.

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وتستعرض فيتو في السطور التالية أبرز الصفقات التي قامت أندية الدوري المصري الممتاز بإبرامها حتى الآن، لاسيما بعد غلق باب القيد فى القائمة الأولية يوم الثلاثاء الماضي.

المغربي رضا سليم لاعب الأهلي الجديد، فيتو

صفقات الأهلي الجديدة

قام مسئولو النادي الأهلي بإبرام صفقتين من العيار الثقيل من خلال التعاقد مع إمام عاشور قادما من ميتلاند الدنماركي والمغربي رضا سليم قادما من الجيش الملكي المغربي إلى جانب تفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة بشكل نهائي.

مصطفي فتحى لاعب بيراميدز، فيتو

بيراميدز يضم 5 صفقات

أما بيراميدز فقد 5 لاعبين حتى ألان هم: مصطفى فتحي من التعاون السعودي والكونغولي فيستون مايلي من يانج أفريكانز التنزاني ويوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وأخيرا مهند لاشين قادما من فيوتشر .

وقام فريق البنك الأهلي يضم 5 لاعبين هم: حسن شاهين حارس المقاولون انتقال حر، محمد عبداللطيف جريندو لاعب المصري انتقال حر وأيمن أشرف من الأهلي انتقال حر وأحمد مدبولي من الإسماعيلي انتقال حر وسيرجي أكا من الإسماعيلي.

محمد الشامي لاعب المصري البورسعيدي، فيتو

المصري البورسعيدي يضم نجم الداخلية

‏وقام فريق المصري البورسعيدي بضم 4 صفقات هم: محمد الشامي من الإسماعيلي وسمير فكري من الداخلية وميدو جابر من سيراميكا ورجب برعي مارو لاعب فريق نادي لافيينا هداف مجموعة الصعيد في الموسم الماضي

الاتحاد السكندري يضم 7 لاعبين

أما فريق الاتحاد السكندري فقد دعم صفوفه ب7 لاعبين هم: الحارس عمر صلاح من سموحة وأحمد غنيم مدافع سبورتنج وعمرو صالح من وادي دجلة هاني الطامي من المنصورة وسيف تقا من سيراميكا كليوباترا وإسلام زيادة من مصر للمقاصة والحبيب حسن عبده من النيجر.

واكتفى سيراميكا كليوباترا حتى ألان بضم صفقتين هم: إسلام المزين من المصري وعلاء يحيى من لافيينا.

حسام حسن مهاجم سموحة، فيتو

وقام سموحة بضم كل من: حسام حسن بشكل نهائي ومحمود وحيد ومصطفى البدري من الأهلي وأحمد خالد من أسوان والمغربي عبد اللطيف بنقصو من فريق شباب أطلس خنيفرة والجزائري يوبا أوقاصي من شبيبة القبائل.

‏فيما قام نادي فاركو بضم كل: السيراليوني موسى توراي ومحمود فرحات من إنبي والحارس محمد صلاح من إنبي وأحمد فهمي لاعب بلقاس.

9 صفقات تدعم طلائع الجيش

وقام فريق طلائع الجيش بضم 9 لاعبين هم: موسى دياوارا من البنك الأهلي في صفقة انتقال حر، وأحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة وعبدالرحمن أسامة "شيكا" من الإنتاج الحربي وكريم طارق من الجونة وأحمد متعب من إيسترن كومباني وكريم حلاوة من مصر للمقاصة ومصطفي الخواجة من سموحة وعمر طارق من الترسانة.

علي لطفي حارس مرمى فريق زد، فيتو

زد الأكثر إبراما للصفقات

ويعد نادي زد الأكثر إبراما للصفقات حتى ألان حيث قام بضم 12 لاعبا سبعة منهم من النادي الأهلي واللاعبين هم: شادي حسين وعلي لطفي ومصطفى سعد الشهير بميسي وأحمد سيد عبد النبي ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وحمدي موسى من الأهلي وجرجس مجدي ومحمد إسماعيل من إنبي والموريتاني معط ماجاسا من الجمارك الموريتاني ومصطفى زيكو وإسلام عبد الله من حرس الحدود.

أما نادي بلدية المحلة العائد للدوري الممتاز بعد غياب فقد قام بإبرام بضم 6 لاعبين هم: محمود باستن من جمهورية شبين ويوسف حسن وعبد الرحمن اللاهوني من بورتو السويس وإسلام مرزوق من زد وكريم أشرف من دكرنس والمغربي محمد الزفراني من إسبانيا.

‏الجونة: أحمد مسعود حارس الجيش في صفقة انتقال حر ومحمد الصباحي لاعب سموحة في صفقة انتقال حر.

المقاولون العرب: وأعلن مسئولو فريق المقاولون العرب حتى ألان ضم صفقة واحدة وهو العربي بدر لاعب النادي الأهلي في صفقة إنتقال حر

الزمالك خارج السباق حتى ألان

أما فريق الزمالك فلم يعلن حتى ألان ضم أى صفقات جديدة في الميركاتو الحالي بسبب قرار إيقاف القيد للفريق الأبيض، والتي تم إنهاءها يوم الأحد الماضي، ولكن لم يتمكن مسئولو الزمالك من إنهاء أي صفقة بشكل رسمي حتى تاريخه .