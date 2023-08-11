كيدهن عظيم.. قصة جريمة في مدينة نصر يندى لها الجبينُ.. زوجة تعذب زوجها وتصوره بوضع مخل لمعاقبته على منشور بالفيسبوك.. وقانوني يوضح عقوبتها المنتظرة

شهدت مدينة نصر شرق محافظة القاهرة واقعة غريبة، عندما قررت سيدة الانتقام من زوجها بسبب قيامه بالتشهير بها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فاتفقت مع 3 سيدات ورجل، وقامت باستدراجه إلى منزل أسرتها بحجة جلسة صلح لإنهاء الخلافات بينهما، لكن الزوج تفاجئ بقيام زوجته وآخرين بتوثيقه بالحبال والتعدي عليه بالضرب، وتصويره فى أوضاع مخلة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

اعترافات المتهمة بتصوير زوجها بأوضاع مخلة

وأدلت المتهمة باستدراج زوجها والتعدي عليه وتوثيقه بالحبال وتصويره بمشاركة 3 سيدات ورجل بمدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة,

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وقالت المتهم الرئيسية: إنه توجد خلافات بينها وبين زوجها وقامت علي أثرها بترك منزلها منذ فترة وتوجهت إلى منزل أسرتها، وبعد ترك منزل الزوجية تفاجأت بقيام زوجها بالتشهير بها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقررت الانتقام منه.

وأضافت المتهمة: إنها ظلت تفكر فى طريقة للانتقام منه، حتى اقترحت عليها إحدى صديقاتها استدراجه إلى المنزل لتأديبه على ما بدر منه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واتفقت مع صديقاتها الثلاثة وأحد أقربائها على استدراجه واحتجازه فى الشقة والتعدي عليه بالضرب وتصويره بالهاتف.

وتابعت المتهم، إنها اتصلت بزوجها وطلبت منه الحضور الى منزل أسرتها لإنهاء الخلافات بينهما، فوافق على الصلح، وعقب دخوله المنزل قامت بمساعدة الآخرين بالإمساك به وتوثيقه بالحبال.

وأضافت المتهمة، إنها وباقي المتهمين ظلوا يتعدوا عليه بالضرب وتكبيله وتصويره فى أوضاع مخلة بالهاتف المحمول لتأديبه حتى لا يقوم بالتشهير بها مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغ بوجود مشاجرة ينقذ زوج مدينة نصر

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي بوجود خلافات بعقار كائن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من ضبط 4 أشخاص "3 سيدات ورجل"- مقيمين بالقاهرة وبصحبتهم زوج إحدى السيدات الثلاث "موثقًا بالحبـــال وبه عدة إصابات "كدمات وسحجات متفرقة بالجســـم.

أقوال زوج مدينة نصر

وبمناقشة الأخيــــر قال إنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين زوجته قامت باستدراجه لمحل إقامتها طرف والدتهــا بدعوى إنهاء الخلافات بينهما، إلا أنه فوجئ لدى وصولـــه باستعانتها بباقي المذكورين وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابـــات وتكبيله وتصويره باستخدام (هاتف محمول "ضبط بحوزة إحدى المتهمات").

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وبمواجهة المشكو فى حقهــــم اعترفوا بارتكاب الواقعة، لقيام المجني عليه بالتشهير بالأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قانوني يوضح عقوبة تصوير زوج في أوضاع مخلة

وقال الخبير القانوني إسلام على سلامة المحامي، إن ما حدث مع المجني عليه صورة من صور هتك العرض، حيث إن إجبار شخص على فعل شيء دون إرادته يندرج تحت بند هتك العرض.

وأكد الخبير القانوني، أن المتهمين يتم محاكمتهم أمام محكمة الجنايات، وتقع عليهم عقوبة السجن المشدد التي تبدأ من 3 سنوات وتصل لـ 20 عامًا.

كانت النيابة العامة بالجيزة، قررت حبس زوجين وابنتهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاعتداء على عامل واحتجازه، وتصويره في أوضاع مخلة بعد ضبطه بصحبة الابنة.