الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

نقابة المحامين تعلن فتح باب الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض

نقيب المحامين ورئيس
نقيب المحامين ورئيس محكمة النقض، فيتو

أعلنت النقابة العامة للمحامين،  برئاسة  عبدالحليم علام،  نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن فتح باب التسجيل للاشتراك في موقع محكمة النقض، وذلك باشتراك سنوي قدره 1500جنيه، ويتم تقديم طلبات الاشتراك لدى النقابات الفرعية، بموجب صورة الكارنيه.

 

  ويأتي هذا في إطار حرص نقيب المحامين،  على إطلاع المحامين على كل ما هو جديد من الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض، لتعينهم في آداء رسالتهم.

برتوكول بين نقابة المحامين ومحكمة النقض 

 

والجدير بالذكر أن نقيب المحامين،  عبدالحليم علام، التقي المستشار حسنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى، واتفقوا على تحرير بروتوكول بين نقابة المحامين ومحكمة النقض، يتيح للنقابة الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض بأسعار مخفضة، عن كافة الأسعار المتفق عليها مع جهات اخرى، وسوف تدعم النقابة هذا الطرح للمحامين.

Advertisements

الإطلاع على أحكام النقض 

ويتيح الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض،  للمحامين الإطلاع أول بأول على كافة الأحكام فور صدورها من محكمة النقض، وكذلك الفتاوى القانونية والآراء المتعلقة بعمل السادة المحامين.

تخفيض على المستندات المترجمة 

كما تم الاتفاق على حصول نقابة المحامين على تخفيض خاص في أسعار الترجمة الفورية لكافة المستندات، والأحكام التي تصدر بكل اللغات الأجنبية، من داخل مكتب الترجمة الموجود في محكمة النقض (ترجمة رسمية معتمدة).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نقيب المحامين ورئيس محكمة النقض المحامين نقابة المحامين

مواد متعلقة

4 قرارات طارئة بشأن الواقعة التي حدثت بنادي المحامين بالعجوزة

تفاصيل اللقاء المشترك بين نقيب المحامين ورئيس محكمة النقض

تورط عضو بمجلس المحامين في استيلاء موظفة بالنقابة على 212 ألف جنيه

المحامين تشكل لجنة للوقوف على حقيقة وضع مركب فرعون النيل المملوك للنقابة

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، كليات الإعلام والعلوم السياسية تتصدر الشعبة الأدبية

مفاجأة جديدة، الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، مؤشر الذهب عالميا 11-8-2023

حقيقة انضمام شيكابالا لـ بيراميدز بعد أزمته مع مرتضى منصور

المعيقلي يتعرض للإغماء أثناء قراءة الفاتحة، والسديس يستكمل صلاة الجمعة (فيديو)

جمال شعبان يوضح أسباب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي

الإجازات والعطلات الرسمية خلال سبتمبر 2023

الأهلي، رحيل شريف وغموض موقف المهاجم الأجنبى يعزز فرص قيد صلاح محسن

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك Vs زوكربيرج، كشف مكان نزال عملاقي التكنولوجيا الأمريكية

الغرامة والحبس 3 سنوات لمن يرتدي هذه الساعات في ماليزيا

صانعة أكفان جزائرية: لا أتخيل نفسي بعمل آخر، ومصر جزء جميل من ذكرياتي (فيديو)

40 ألف نزيل لا يجدون أسرَّة، سجون المغرب كاملة العدد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنك المركزي اليوم

استقرار الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه على مدار 48 ساعة

إذا كان لديك عيوب في جهازك، كيف تقدم شكوى في الرقابة الصناعية؟

الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمرحلة الثالثة

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم في مصر من يناير إلى يوليو 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل أدعية للأم والزوجة والبنت والأخت المتوفاة

فضل المواظبة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية