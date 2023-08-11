نقابة المحامين تعلن فتح باب الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض
أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن فتح باب التسجيل للاشتراك في موقع محكمة النقض، وذلك باشتراك سنوي قدره 1500جنيه، ويتم تقديم طلبات الاشتراك لدى النقابات الفرعية، بموجب صورة الكارنيه.
ويأتي هذا في إطار حرص نقيب المحامين، على إطلاع المحامين على كل ما هو جديد من الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض، لتعينهم في آداء رسالتهم.
برتوكول بين نقابة المحامين ومحكمة النقض
والجدير بالذكر أن نقيب المحامين، عبدالحليم علام، التقي المستشار حسنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى، واتفقوا على تحرير بروتوكول بين نقابة المحامين ومحكمة النقض، يتيح للنقابة الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض بأسعار مخفضة، عن كافة الأسعار المتفق عليها مع جهات اخرى، وسوف تدعم النقابة هذا الطرح للمحامين.
الإطلاع على أحكام النقض
ويتيح الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، للمحامين الإطلاع أول بأول على كافة الأحكام فور صدورها من محكمة النقض، وكذلك الفتاوى القانونية والآراء المتعلقة بعمل السادة المحامين.
تخفيض على المستندات المترجمة
كما تم الاتفاق على حصول نقابة المحامين على تخفيض خاص في أسعار الترجمة الفورية لكافة المستندات، والأحكام التي تصدر بكل اللغات الأجنبية، من داخل مكتب الترجمة الموجود في محكمة النقض (ترجمة رسمية معتمدة).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.