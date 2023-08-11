صورته في أوضاع مخلة، اعترافات صادمة لسيدة تعدت على زوجها بمساعدة آخرين بمدينة نصر

أدلت المتهمة باستدراج زوجها والتعدي عليه وتوثيقه بالحبال وتصويره بمشاركة 3 سيدات ورجل بمدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة,

اعترافات المتهمة بتصوير زوجها بأوضاع مخلة

وقالت المتهم الرئيسية: إنه توجد خلافات بينها وبين زوجها قامت على أثرها بترك منزلها منذ فترة وتوجهت إلى منزل أسرتها، وأنه بعد ترك منزل الزوجية تفاجأت بقيام زوجها بالتشهير بها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقررت الانتقام منه.

وأضافت المتهمة، أنها ظلت تفكر فى طريقة للانتقام من زوجها، حتى اقترحت عليها أحد صديقاتها استدراجه إلى المنزل لتأديبه على ما بدر منه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأنها اتفقت مع صديقاتها الثلاثة وأحد أقربائها على استدراج زوجها واحتجازه فى الشقة والتعدي عليه بالضرب وتصويره بالهاتف.

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وتابعت المتهمة: إنها اتصلت بزوجها وطلبت منه الحضور إلى منزل أسرتها لإنهاء الخلافات بينهما، ووافق زوجها على الصلح، وعقب دخوله المنزل قامت بمساعدة الآخرين بالإمساك به وتوثيقه بالحبال.

وأضافت المتهمة: إنها وباقي المتهمين ظلوا يتعدون عليه بالضرب وتكبيله وتصويره فى أوضاع مخلة بالهاتف المحمول لتأديبه حتى لا يقوم بالتشهير بها مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بوجود خلافات بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص "3 سيدات ورجل"- مقيمين بالقاهرة وبصحبتهم زوج إحدى السيدات الثلاث "موثقًا بالحبـــال وبه عدة إصابات "كدمات وسحجات متفرقة بالجســـم.

وبمناقشة الأخيــــر قال إنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين زوجته قامت باستدراجه لمحل إقامتها طرف والدتهــا بدعوى إنهاء الخلافات بينهما، إلا أنه فوجئ لدى وصولـــه باستعانتها بباقي المذكورين وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابـــات وتكبيله ووتصويره باستخدام (هاتف محمول "ضبط بحوزة إحدى المتهمات").

وبمواجهة المشكو فى حقهــــم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بالتشهير بالأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.