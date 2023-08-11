تعرف على القيمة التسوقية لأندية الدوري المصري قبل انطلاق الموسم الجديد

الدوري المصري، تستعد أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

الأهلى فى صدارة ترتيب أغلى أندية الدوري

ويتصدر النادى الأهلى قائمة أغلى أندية الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق منافسات الموسم القادم بقيمة تسويقية بلغت 33 مليون و200 ألف يورو بينما يأتي نادى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 21 مليون و330 ألف يورو والزمالك في المركز الثالث برصيد 19 مليون و950 ألف يورو.

ترتيب أندية الأغلى في الدوري المصري

وقبل انطلاق منافسات الجديد نستعرض لكم ترتيب أغلى أندية الدوري المصري الممتاز.

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وجاء ترتيب أغلى أندية الدوري المصري الممتاز كالتالي:



1ـ الأهلي: 33 مليون و200 ألف يورو

2ـ بيراميدز: 21 مليون و330 ألف يورو

3ـ الزمالك: 19 مليون و950 ألف يورو

4ـ فيوتشر: 11 مليون و150 ألف يورو

5ـ سيراميكا: 8 مليون و850 ألف يورو

6ـ البنك الأهلي: 7 مليون و300 ألف يورو

7ـ فاركو: 6 مليون و530 ألف يورو

8ـ سموحة: 5 مليون و900 ألف يورو

9-طلائع الجيش: 5 مليون و530 ألف يورو

10-المقاولون العرب: 5 مليون و450 ألف يورو

11-إنبي: 5 مليون و280 ألف يورو

12-الاتحاد السكندري: 4 مليون و580 ألف يورو

13-الإسماعيلي: 3 مليون و780 ألف يورو

14-زد: 2 مليون و950 ألف يورو

15-الداخلية: مليون و780 ألف يورو

16-الجونة: 925 ألف يورو

17-بلدية المحلة: 650 ألف يورو

قائمة النادى الأهلى الأولية للموسم الجديد

من ناحية أخرى أرسل النادى الأهلى القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة وذلك بعد انتهاء الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى للأندية يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت قائمة النادى الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وتم تم قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس مواليد ز محمد الضاوي كريستو محمد زعلوك ومعتز محمد.

الجدير بالذكر أن ثنائى المارد الأحمر الجدد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي ورضا سليم القادم من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.