الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تعرف على القيمة التسوقية لأندية الدوري المصري قبل انطلاق الموسم الجديد

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

الدوري المصري، تستعد أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

 

الأهلى فى صدارة ترتيب أغلى أندية الدوري

 

ويتصدر النادى الأهلى قائمة أغلى أندية الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق منافسات الموسم القادم بقيمة تسويقية بلغت 33 مليون و200 ألف يورو بينما يأتي نادى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 21 مليون  و330 ألف يورو والزمالك في المركز الثالث برصيد 19 مليون و950 ألف يورو.

ترتيب أندية الأغلى في الدوري المصري

 

وقبل انطلاق منافسات الجديد نستعرض لكم ترتيب أغلى أندية الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

 

وجاء ترتيب أغلى أندية الدوري المصري الممتاز كالتالي:


1ـ الأهلي: 33 مليون و200 ألف يورو

2ـ بيراميدز: 21 مليون و330 ألف يورو

3ـ الزمالك: 19 مليون و950 ألف يورو

4ـ فيوتشر: 11 مليون و150 ألف يورو

5ـ سيراميكا: 8 مليون و850 ألف يورو

6ـ البنك الأهلي: 7 مليون و300 ألف يورو

7ـ فاركو: 6 مليون و530 ألف يورو

8ـ سموحة: 5 مليون و900 ألف يورو

9-طلائع الجيش: 5 مليون و530 ألف يورو

10-المقاولون العرب: 5 مليون و450 ألف يورو

11-إنبي: 5 مليون و280 ألف يورو

12-الاتحاد السكندري: 4 مليون و580 ألف يورو

13-الإسماعيلي: 3 مليون و780 ألف يورو

14-زد: 2 مليون و950 ألف يورو

15-الداخلية: مليون و780 ألف يورو

16-الجونة: 925 ألف يورو

17-بلدية المحلة: 650 ألف يورو

 

قائمة النادى الأهلى الأولية للموسم الجديد

 

من ناحية أخرى أرسل النادى الأهلى القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة وذلك بعد انتهاء الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى للأندية يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت قائمة النادى الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وتم تم قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس مواليد ز محمد الضاوي كريستو  محمد زعلوك ومعتز محمد.

الجدير بالذكر أن ثنائى المارد الأحمر الجدد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي ورضا سليم القادم من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

 

 

 

الأهلي، رحيل شريف وغموض موقف المهاجم الأجنبى يعزز فرص قيد صلاح محسن

الأهلي، موعد عودة كولر لقيادة تدريبات الفريق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

 

 

الدوري المصري الأهلي الزمالك اخبار الأهلي اخبار الرياضة

مواد متعلقة

الأهلي، رحيل شريف وغموض موقف المهاجم الأجنبى يعزز فرص قيد صلاح محسن

الأهلي، موعد عودة كولر لقيادة تدريبات الفريق

حقيقة توقيع محمد شريف مهاجم الأهلي للخليج السعودي

حقيقة رحيل أحمد عبد القادر عن الأهلي في الصيف

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، كليات الإعلام والعلوم السياسية تتصدر الشعبة الأدبية

مفاجأة جديدة، الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، مؤشر الذهب عالميا 11-8-2023

حقيقة انضمام شيكابالا لـ بيراميدز بعد أزمته مع مرتضى منصور

المعيقلي يتعرض للإغماء أثناء قراءة الفاتحة، والسديس يستكمل صلاة الجمعة (فيديو)

جمال شعبان يوضح أسباب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي

الإجازات والعطلات الرسمية خلال سبتمبر 2023

الأهلي، رحيل شريف وغموض موقف المهاجم الأجنبى يعزز فرص قيد صلاح محسن

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك Vs زوكربيرج، كشف مكان نزال عملاقي التكنولوجيا الأمريكية

الغرامة والحبس 3 سنوات لمن يرتدي هذه الساعات في ماليزيا

صانعة أكفان جزائرية: لا أتخيل نفسي بعمل آخر، ومصر جزء جميل من ذكرياتي (فيديو)

40 ألف نزيل لا يجدون أسرَّة، سجون المغرب كاملة العدد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنك المركزي اليوم

استقرار الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه على مدار 48 ساعة

إذا كان لديك عيوب في جهازك، كيف تقدم شكوى في الرقابة الصناعية؟

الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمرحلة الثالثة

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم في مصر من يناير إلى يوليو 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل أدعية للأم والزوجة والبنت والأخت المتوفاة

فضل المواظبة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية