الأهلي، رحيل شريف وغموض موقف المهاجم الأجنبى يعزز فرص قيد صلاح محسن

الأهلى، اقترب محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة بالنادى الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء والانضمام لصفوف الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، فيتو

رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي

وذكرت صحيفة الميدان السعودي نقلا عن مصادر مقربة من مهاجم الأهلي محمد شريف إتمام انتقال اللاعب لصفوف الخليج السعودي.



وأكدت المصادر المقربة من المهاجم الدولي المصري للميدان على توقيع اللاعب صاحب الـ 27 عامًا بالفعل على عقود الانضمام للخليج هذا الصيف.

Advertisements

صلاح محسن يقترب من القيد في قائمة الأهلى

رحيل محمد شريف إلى الدورى السعودى وعدم التعاقد مع مهاجم أجنبى حتى الآن، يعزز فرص صلاح محسن الذي تم وضعه على قائمة الانتظار بعد عودته من الإعارة في دخول قائمة الفريق وقيادة هجوم القلعة الحمراء خلال منافسات الموسم المقبل.

وينتظر صلاح محسن موقفه النهائي سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل الذي يتوقف على تعاقد الأهلى مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات وحال عدم إتمام التعاقد مع مهاجم سوف يستمر مع الفريق ويتم قيده في قائمة المارد الأحمر.

أزمة في خط الهجوم الأهلى



ويواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر أزمة في خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد نظرا لرحيل شادي حسين وإيقاف محمود كهربا محليا بالإضافة إلى عدم عودة حسام حسن بعد تفعيل بند شرائه من قبل نادي سموحة السكندري.

كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يعد أمامه حال عدم حسم صفقة المهاجم الأجنبي سوي قيد صلاح محسن العائد من الإعارة في سيراميكا كليوباترا حيث تم وضع اللاعب على قائمة الانتظار.

وقالت مصادر: حال تعثرنا في التعاقد مع مهاجم جديد سيكون صلاح محسن مهاجم الأهلي في بداية الموسم الجديد الذي يشهد خوض منافسات دوري السوبر الإفريقي بالإضافة إلى كأس السوبر الأفريقي.

قائمة النادى الأهلى الأولية للموسم الجديد



وأرسل النادى الأهلى القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة وذلك بعد انتهاء الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى للأندية يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت قائمة النادى الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وتم تم قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس مواليد ز محمد الضاوي كريستو محمد زعلوك ومعتز محمد.

الجدير بالذكر أن ثنائى المارد الأحمر الجدد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي ورضا سليم القادم من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.