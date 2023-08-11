الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

اعتماد تعيين 7 أعضاء للغرفة التجارية بالقليوبية

د. محمد الفيومي رئيس
د. محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، فيتو

اعتمد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قائمة تعيين 7 أعضاء للغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، وذلك استكمالا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية، للدورة الجديدة 2023 / 2027، طبقا للقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2023 بتعيين العدد المقرر من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية.

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واعتمد وزير التجارة والصناعة، تعيين 7 أعضاء وهم جمال السعودي، أحمد السقا، محمد سويلم، عفيفي إبراهيم، إبراهيم عبد الصمد، تامر أبو شنب، هاني نصار.

 

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كما انتهت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، لدورة 2023/ 2027 بحسم النتائج بالتزكية، وجاءت قائمة الفائزين كلا من: الدكتور محمد عطية إبراهيم الفيومي -  إبراهيم يوسف عفيفي الخولي - أحمد كمال محمد حسن شعلان - حاتم السيد البدوي محمد سلامة - حمدي حمدي أبو العنين - ماهر مغاوري عبد الحليم شعلان - محمد صدقي عبد الحليم محمود.

 

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الثلاثاء المقبل سوف ينعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد بالقليوبية عقب اكتمال المجلس.

 

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