هل التحليل الفنى لمؤشرات البورصة علم أم توقعات وتجارب مكتسبة ؟
هل التحليل الفنى لمؤشرات البورصة علم ؟ ، يمكن القول إن التحليل الفني ليس علما ولا توجد له قواعد وأسس ثابتة فهو رغم الحالة النظامية له إلا أنه مبنى على أساس التجربة العملية للتداول والتاريخ المرجعي لكل سهم ومبنى أيضًا على الأخبار الداخلية والخارجية والإشاعات وكل المؤثرات التي تحدث وتؤثر في السوق المالي لكل بلد.
تحديد ما إذا كان السوق سيرتفع أم ينخفض
هناك طريقتان يستخدمهما المتداولون للوصول إلى السوق لتحديد ما إذا كان السوق سيرتفع أم ينخفض وتعرف هذه بالتحليلات الأساسية والفنية، كما إنها طريقة مشابهة لتلك التي تتبعها عند شراء سيارة جديدة يمكنك تحليل سعرها، ولكن من ناحية أخرى يمكنك إلقاء نظرة على محركها وهيكلها وغيرها.. إلخ، كما أن التحليل الفني يضم في الاعتبار حركة السعر، متجاهلًا العوامل الأساسية، حيث يفترض أن جميع هذه العوامل التي تؤثر في سعر السوق موجودة ضمن هذه الحركات، لذلك كل ما يحتاج إليه هو فحص السعر فقط.
التاريخ يعيد نفسه
حجر الزاوية في التحليل الفني هو الاعتقاد بأن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه على سبيل المثال، إذا ارتفع الجنيه مقابل الدولار الأميركي قبل اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسيشتري المتداول الزوج قبل قرار أسعار الفائدة التالي على هذا النحو، يستخدم المحللون الفنيون بيانات الأسعار التاريخية لمساعدتهم على التنبؤ بالمكان المحتمل أن تتجه إليه الأسعار. هذا هو المكان الذي تأتي فيه مستويات الدعم والمقاومة.
تحليل الأنماط
تميل الرسوم البيانية إلى تشكيل الأشكال التي حدثت تاريخيًّا، وتحليل الأنماط السابقة يساعد المحللين الفنيين على التنبؤ بحركات السوق المستقبلية المحتملة كما يركز هذا المبدأ على اعتقاد المحلل الفني بأن التداول مرتبط بشكل كبير بالاحتمال وأن تحليل الأشكال التاريخية يمنح المحلل ميزة قبل فتح التداول.
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