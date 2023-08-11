الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

بالأرقام، البنك المركزي يكشف التطور في خدمات محافظ الهاتف المحمول

البنك المركزي
البنك المركزي

استعرض البنك المركزي  التطور الكبير الذي تشهده عمليات الشمول المالي، وتحديدا من خلال خدمات محافظ الهاتف المحمول، موضحا أنه في نهاية يونيو 2023 أصبح عدد الحسابات المستخدمة لمحافظ الهاتف المحمول نحو 34 مليون محفظة بنسبة زيادة سنوية 20%.

 

وأوضح البنك المركزي أن نسبة الزيادة السنوية بقيم المعاملات الشهرية بلغت 152% بينما  بلغ عدد العمليات الشهرية 85 مليون عملية بنسبه زيادة سنوية 130%.

 

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وقال البنك إن أهم خدمات المحفظة ما يلي:

1-تحويل واستقبال الاموال من والى اي محفظة p2p

2-السحب والإيداع من خلال مقدمي الخدمات وATM 

3-الإيداع في المحفظة من خلال بطاقات والحسابات البنكية 

4- دفع الفواتير وشحن أرصدة المحمول وتجديد التراخيص ودفع الخدمات والتبرعات

5-الدفع والشراء p2mمن خلال مواقع وتطبيقات الانترنت ولدي المتاجر r2p , QRcode

6_ إنشاء بطاقة افتراضية للشراء من خلال الانترنت

7- استقبال الحوالات من الخارج على المحفظة.

 

أسماء محافظ الهاتف المحمول 

تقدم العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري  خدمة محافظ الهاتف المحمول للعملاء.

وتستعرض فيتو في السطور التالية البنوك التي تقدم خدمة المحافظ للهاتف المحمول والاسم التجاري لكل محفظة بالنسبة للمحافظ الإلكترونية للأفراد.
١_ محفظة بنك مصر
2 وي باي بنك مصر
3 محفظتي بنك الإسكندرية
4 فودافون كاش بنك الإسكندرية
5 محفظة QNB بنك قطر الوطني
6 محفظة AIB المصرف العربي الدولي
7 Cashati بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
8 حالًا كاش بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
9 محفظة NBK الإلكترونية بنك الكويت الوطني
10 فلوسي بنك التعمير والإسكان
11 فيصل كاش بنك فيصل الإسلامي المصري
12 محفظة بلوم بلوم بنك
13 جيبي البنك المصري لتنمية الصادرات
14 فون كاش البنك الأهلي المصري
15 أورنج كاش البنك الأهلي المصري
16 إيزي كاش البنك الأهلي المصري
17 القاهرة كاش بنك القاهرة
18 اتصالات كاش بنك القاهرة
19 المحفظة الذكية البنك التجاري الدولي
20 محفظة أمين البنك التجاري الدولي
21 محفظة بنكي بنك كريدي أجريكول
22 Audi2Pay بنك عودة
23 محفظة ABK البنك الأهلي الكويتي
24 مصاريفي عالطاير بنك أبو ظبي الإسلامي
25 محفظة SCB الإلكترونية بنك قناة السويس
26 محفظة المصرف المتحد المصرف المتحد
27 E-Pocket البنك الأهلي المتحد
28 محفظة ADCB بنك أبو ظبي التجاري
29 Agri-Wallet البنك الزراعي المصري.

 

خطوات الاشتراك في محفظة الهاتف المحمول:

  1. زيارة أقرب فرع من فروع البنك أو مُشغلي شبكات الهاتف المحمول أو وكلاء البنوك.
  2. ملئ وتوقيع استمارة الاشتراك مجانًا باستخدام:
  3. بطاقة سارية للرقم القومي.
  4. رقم الهاتف المحمول، بشرط تطابق بيانات الرقم وبيانات مقدم الطلب.
  5. استلام رسالة على رقم الهاتف، بها رابط تطبيق المحفظة ورمز التفعيل.
  6. تحديد رقم سري خاص لاستعماله في جميع المعاملات بِكُل سرية وأمان.

يمكن تفعيل حساب محفظة إلكترونية واحدة فقط لكل رقم هاتف محمول بحد أقصى 3 محافظ للرقم القومي الواحد

الحد الأقصى للشراء أو التحويل باستخدام محفظة الهاتف المحمول للأفراد هو 30 ألف جنيه مصري يوميًا و100 ألف جنيه مصري شهريًا.

 

أنواع الخدمات المُتاحة من خلال المحفظة الإلكترونية

الإيداع والسحب النقدي

من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك أو مُشغّلي شبكة الهاتف المحمول ومُقدِّمي الخدمات.

إرسال واستقبال الأموال (التحويلات)

بين جميع محافظ الهاتف المحمول المختلفة واستقبال الأموال من الخارج.

إصدار بطاقة افتراضية (VCN)

بطاقة بنكية تُستخدم لمرة واحدة في عمليات الشراء عبر الانترنت.

شحن المحفظة من البطاقة البنكية أو الحساب المصرفي (AVL)

يمكن ربط حسابك البنكي أو بطاقتك الائتمانية بمحفظتك وشحنهما أو إعادة تعبئتهما في أي وقت.

تحويل المُرتَّبات والمعاشات

القيام بالمدفوعات المختلفة، مثل:

دفع الفواتير وشحن الرصيد

فواتير الكهرباء والغاز والانترنت والهاتف الأرضي والمحمول وشحن رصيد الهاتف المحمول.

التبرع للمؤسسات الخيرية

الدفع مقابل السلع والخدمات

رسوم المدارس والجامعات واشتراكات النوادي والشراء من المحلات التجارية.

الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code)

عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع المعروض لدى التجار او على المواقع الالكترونية.

الدفع باستخدام طلب الدفع الإلكتروني (R2P)

عن طريق ارسال التاجر رسالة إلى مالك المحفظة لتنفيذ عملية الدفع.

الدفع مقابل المعاملات التجارية بين التجار والشركات

الشراء من المتاجر والمواقع الالكترونية (B2B)

المدفوعات الحكومية

دفع رسوم التراخيص ومخالفات المرور ورسوم الضرائب والجمارك والجهات الحكومية المختلفة.

 

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