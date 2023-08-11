الرعاية الصحية: نجاح أول 25 حالة زراعة قوقعة في الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح أول زراعة قوقعة في محافظة الأقصر بإجمالي 25 حالة حتى الآن ولأول مرة في صعيد مصر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل داخل مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، في ضوء توجيهات مدير فرع الأقصر الدكتور أحمد البرعي بتذليل كافة العقبات وتسهيل توفير الخدمات للحالات الخاصة والأكثر احتياجا والتي يتابعها بشكل شخصي منذ توليه.



بالإضافة إلى توجيهاته الحالية بتوفير كافة الاستعدادات لفحص وتجهيز الحالات المستجدة من الزراعة.

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وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن معظم الحالات التي أجرت من الاطفال فاقدي أو ضعيف السمع والذين بلغ عددهم 24 طفلا من إجمالي 25 حالة زراعة حتي الآن، تراوحت أعمارهم بين 3,4,5،6 سنوات أي مع بداية المراحل التعليمية،وما حملته الهيئة علي عاتقها من تحقيق أهداف الدولة في تأمين جودة التعليم والتأهيل للأطفال ضعاف السمع، والتي دعمته الدولة بما يقرب من 10 ملايين جنيه شاملة تكلفة استيراد وزراعة القوقعة بالإضافة إلى كافة الإجراءات والفحوصات اللازمة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر سعت خلال الشهور السابقة علي استقبال وتجهيز جميع الحالات التي تحتاج إلى زراعة القوقعة والتي تستوفي كافة الشروط والفحوصات المخصصة بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتجهيزات الأخري مثل فحص السمعيات وجلسات التأهيل والتخاطب ومقياس الذكاء والقدرات العقلية،إنتهاء إلي فحص وظائف وتشريح الأذن لدراسة مدى أهلية المريض للخضوع للجراحة من قبل اللجنة الثلاثية المتخصصة.

و فيما تُعد زراعة القوقعة عملية جراحية تتضمن زراعة جهاز طبي إلكتروني داخل الأذن الداخلية للأشخاص الذين يعانون فقدانًا شديدًا في السمع نتيجة وجود تلفيات في الأذن الداخلية، حيث تساعد عملية زراعة القوقعة على السمع عن طريق تجاوز الأجزاء التالفة من الأذن وتوصيل الإِشارات وتحفيز العصب السمعي للأذن بشكل مباشر.

فقد شملت خدمات الرعاية المقدمة احتياج الطفل إلى جلسات تأهيلية استعدادا لفكرة استماعه وتمييزه للأصوات للمرة الأولى في حياته لذا قدمت أقسام التخاطب بهيئة الرعاية بالأقصر ما يقرب من 24 جلسه تخاطب لكل طفل على مدار ثلاثة أشهر قبل إجراء الزراعة، على أن تتبعها أكثر من 400 جلسة تخاطب وتنمية مهارات سوف يحصل عليها الطفل الواحد بعد نجاح الزراعه واكتمال مراحل البرمجة لكل حالة.

وتشمل خدمات قسم التخاطب بمنشآت هيئة الرعاية بالأقصر

التأهيل السمعي للطفل للتأكد من قدرته على السمع وتمييز الأصوات بالإضافة إلى تعلم قدرات التخاطب والنطق بجانب أيضًا التعليم الأكاديمي مما يضمن قدرة كل طفل علي الدمج في العملية التعليمية مع مثله من الأطفال.

يشار إلى أنه تم إجراء الزراعات على يد الفريق الطبي والمتميز، ا.د /محمد جمال رسلان استشاري جراحة زراعة القوقعة، ا.د/ أنور عبد العاطي ابراهيم استشاري جراحة زراعه القوقعة، ا.د/احمد عبد الخالق عطية استشاري زراعة القوقعة، د/ محمد فايز سعد اخصائي جراحة زراعة القوقعة، د/بسادة شحاتة عطا طبيب مقيم أنف وأذن، بجانب فريق قسم التخدير الرائع لمستشفى الكرنك الدولي والفرق التمريضية المتميزة وكافة الأقسام المعاونة بالمستشفى، بالإضافة أيضا إلى جنود الظل بقيادة

دكتور /محمد عبد الهادي مدير إدارة الرعاية الثانوية والثلاثية بفرع الأقصر، للمجهود المبذول في التنسيق المستمر على استقبال الفريق الطبي وتوفير كافة المستلزمات منذ الجراحة الأولى بالمحافظة وحتى الخامسة والعشرون تخفيفا على المواطنين ونجاحا لإجرائها لأول مرة بالأقصر.