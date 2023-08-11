الأهلي، صفقة جديدة لتدعيم فريق السلة

الأهلى، نجح مسئولو فريق كرة السلة بالنادي الأهلي في الوصول اتفاق مع النجم التونسي عمر عبادة لينضم إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يضم التونسي عمر عبادة

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن النادي اتفق مع اللاعب التونسي على الانضمام إلى الفريق خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية في سنغافورة والبطولة العربية للأندية للسلة في قطر.

ويلعب عمر عبادة في مركز صانع اللعب، وسبق له التتويج بجائزة أفضل صانع ألعاب في أفريقيا عامي 2017 و2021.

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ويبلغ عمر عبادة من السن 30 عاما ويمتلك نسبة تسجيل مع المنتخب التونسي في تصفيات كأس العالم 15 نقطة في المباراة، وبلغت نسبة تسجيله في الموسم الماضي مع اتحاد جدة السعودي والجيش السوري 25 نقطة في المباراة.

الجدير بالذكر أن عمر عبادة لعب في الدوري الفرنسي قبل ذلك عبر بوابة نادي سان شاموه لمدة موسمين. كما لعب رفقة فريق اتحاد جدة السعودي ونجح في قيادة نادي الجيش السوري للفوز بكأس الجمهورية العربية السورية في الموسم الماضي 2022-2023.

الخطيب يهنئ سلة الأهلي بالفوز ببطولة أفريقيا

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة وجهازهم الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة إفريقيا للأندية «BAL3»، التي أقيمت في رواندا، والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات.

ووجه الكابتن محمود الخطيب التحية لمنظومة الفريق بالكامل على تشريف كرة السلة المصرية بحصد اللقب القاري عن جدارة واستحقاق، بعد الفوز على فريق دوان السنغالي في ختام منافسات البطولة.

وأشاد رئيس النادي الأهلى بالأداء المتميز للاعبين والتركيز الشديد والالتزام داخل وخارج الملعب، وكذلك الإصرار على الفوز باللقب وإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير. وقال إنه أثناء لقائه مع عناصر الفريق في المران الأخير قبل السفر إلى رواندا شعر بالإصرار لدى كل اللاعبين والرغبة في العودة بكأس البطولة. وبالفعل بذلوا قصارى جهدهم على مدار كافة المباريات وكانوا الأفضل من كل الوجوه.

وشدد على أن الفوز بالكأس الأفريقية يعكس الشخصية القوية للاعبي الأهلي وروحهم العالية، ويزيد من المسئولية الملقاة على عاتق الفريق للاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة القادمة.



وتوج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، بطلا لبطولة دوري أبطال أفريقيا BAL 3 للموسم الحالي 2022-2023.

وحصد الأهلي لقب البطولة بعد الفوز على فريق ديوانية السنغالي بنتيجة (80-65) في نهائي البطولة الأفريقية BAL 3، المقامة حاليا في رواندا.

وقدم الأهلي أداء مميز خلال أحداث الشوطين الأول والثاني، ونجح في حسم الأمور لصالحه، بفضل خبرات لاعبيه ورؤية المدير الفني الإسباني أوجستي بوش.

ووصل الأهلي لنهائي البطولة الأفريقية BAL 3، بعد الفوز على فريق استاد مالي بنتيجة (78-73)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن لقاءات الدور نصف النهائي.

وحقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، الفوز على فريق الطاقة الرواندي بنتيجة (94-77)، في ربع نهائي البطولة الأفريقية للأندية BAL 3 التي أقيمت في رواندا.