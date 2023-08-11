محافظ الوادي الجديد: اعتماد المخططات التفصيلية لـ 34 قرية وفقًا للاشتراطات العمرانية العصرية

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نشر قرار اعتماد المخططات التفصيلية لعدد ٣٤ قرية على مستوى المحافظة بجريدة الوقائع المصرية بعد انتهاء كافة الإجراءات والموافقات الخاصة بالاعتماد.

وأوضح الزملوط أن المحافظة نجحت في إنهاء المخططات التفصيلية الخاصة بـ ٩٨ قرية حتى الآن، وجاري استكمال إجراءات نشر قرار باقي القرى بالجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه المخططات تُعد إحدى ركائز خطط التنمية العمرانية الشاملة وفقًا للاشتراطات العمرانية العصرية.

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محافظ الوادي الجديد: اعتماد خرائط المخططات التفصيلية لـ ١٥ قرية بالمراكز

يذكر أن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتمد في وقت سابق، خرائط المخططات التفصيلية لعدد ١٥ قرية بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أنه تم الانتهاء من المخططات الخاصة بـ ٩٨ قرية على مستوى المحافظة حتى الآن، مؤكدًا الانتهاء من مخططات قرى مركزي الفرافرة وبلاط وجاري استكمال باقي القرى، مشيرًا إلى أن هذه المخططات تُعد أحد ركائز خطط التنمية العمرانية الشاملة وفقًا للاشتراطات البنائية العصرية.

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