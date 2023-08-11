مبلغ ضخم ينعش خزينة النصر بعد جولة اليابان

النصر السعودي، فجرت تقارير إعلامية عن انتعاش خزينة نادي النصر بمبلغ مالي ضخم نتيجة المشاركة في جولة اليابان الودية.

وكشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، نجم الكرة السعودية سابقا، مفاجأة عن انتعاش خزينة نادي النصر بمبلغ مالي ضخم نتيجة المشاركة في جولة اليابان الودية.

وكان نادي النصر، قد خاض جولة آسيوية تحضيرية في اليابان، شهدت مواجهتين أمام إنتر ميلانو الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي يومي 25 و27 يوليو.

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وفرض النصر التعادل على فريق باريس سان جيرمان سلبيا، كما تعادل الأصفر العاصمي بهدف لمثله في مباراته أمام إنتر ميلان وصيف دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال جولة العالمي باليابان.

وفي السياق ذاته، قال خالد الشنيف في تصريحات تليفزيونية: "لقد كانت جولة اليابان الودية ناجحة لنادي النصر على جميع الأصعدة، سواء من الناحية الفنية أو التسويقية".

وتابع الإعلامي الرياضي: النصر حصل على 50 مليون ريال تقريبًا جراء المشاركة في جولة اليابان الودية.

يذكر أن، النصر يستعد لمواجهة من العيار الثقيل أمام الغريم التقليدي الهلال، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، مساء غد السبت، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، في التفوق على منافسيه بعدما بات أعلى المشاهير دخلا عبر موقع "إنستجرام" للعام الثالث على التوالي.

وتصدر رونالدو، الذي صنفته مجلة "فوربس" كأعلى الرياضيين دخلا في العالم للمرة الأولى منذ 2017 عقب انتقاله إلى النصر السعودي، قائمة أثرياء "إنستجرام": 2023.

وترتكز القائمة، التي قامت بجمعها "هوبر أتش كيو" وهي أداة الجدولة الخاصة بـ "إنستجرام"، على البيانات الداخلية والعامة المتاحة بشأن القيمة التي يتقاضاها المستخدم عن المنشور الواحد عبر "إنستجرام" و"يوتيوب".

وتكشف الأداة أن رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، يحصل على 3.23 مليون دولار مقابل المنشور الواحد عبر إنستجرام، حيث يحظى بمتابعة نحو 600 مليون حساب.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي أقرب منافسي رونالدو، إذ يحصل اللاعب الفائز بكأس العالم على 2.6 مليون دولار مقابل المنشور الواحد.

ويتفوق رونالدو وميسي ليس فقط على كل الرياضيين الآخرين، وإنما مشاهير آخرين أمثال المغنية والممثلة سيلينا جوميز ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر ونجم أفلام الحركة دواين جونسون الملقب "بالصخرة".

وهناك رياضيان آخران ضمن المراكز العشرين الأولى، وهما لاعب الكريكت الهندي فيرات كوهلي ولاعب كرة القدم البرازيلي نيمار.

ويلتقي فريقا النصر والهلال في نهائي البطولة العربية والتي تقام بالمملكة العربية السعودية.

ويشهد نهائي البطولة العربية مواجهة سعودية خالصة، حين يلتقي الهلال والنصر،للمرة الأولى منذ 1994.

ومن المقرر أن تشهد البطولة العربية، بطلًا سعوديًا جديدًا للمرة الأولى منذ نسخة 2005، حيث كان الاتحاد آخر بطل سعودي.

وضمنت السعودية لقبًا جديدًا إلى رصيد أنديتها في البطولة العربية عبر تاريخها، حيث يتوج أحد فريقي الهلال والنصر، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وشهدت نسخة 1994، مواجهة سعودية خالصة للمرة الأولى بين الهلال والاتحاد، في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتوج الهلال باللقب العربي.

وشهدت آخر نسختين من البطولة العربية، تأهل فريقين سعوديين، حيث تأهل الهلال إلى نهائي 2019، قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة (1-2) في المباراة النهائية.

وفي نسخة 2019-2020، تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يخسر أمام الرجاء بعد تعادل تاريخي في الوقت الأصلي بنتيجة (4-4)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت اللقب للفريق المغربي.

وتمكن فريق النصر من الفوز على حساب الشرطة العراقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

بينما حسم فريق الهلال بطاقة تأهله إلى نهائي البطولة بعد الفوز على حساب الشباب بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية



تنطلق مباراة النصر والهلال في نهائي المسابقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، يوم السبت المقبل 12 أغسطس الجاري.