سامي عبد الحليم: طردوني من ورشة تمثيل في أوروبا بسبب رفضي التعري ( فيديو وصور)

كشف الفنان سامي عبد الحليم كواليس إحدى الورش التي خاض تجربتها في دولة أوروبية، وهو في شبابه، مشيرا إلى أنه طرد من الورشة بعد ٣ أيام فقط.



وقال سامي عبد الحليم: "كان ضمن فعاليات الورشة فصلا تحت اسم التعري.. وهو أنه كل الفنانين والفنانات المشاركات بالورشة يقومون بالتعري أمام بعضهم البعض.. إلا أننا رفضت أن أقوم بذلك على الفور لأن تراثي وتاريخي وعاداتي يمنعوني عن فعل ذلك".

وتابع: "لذلك قامت إدارة الورشة بطردي بعد ٣ أيام فقط تحت عنوان أنني غير صالح للتدريب.. في أوروبا رفضت أني أقلع كان أمرا صعبا جدا بالنسبة لي".

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وأردف: "لكن التجربة دي فادتني لما رجعت مصر وطلعت منها بفكرة التعري في وجهة نظري.. وهو التعري أمام الذات أن كل إنسان يكون مكاشفا لنفسه ويعلم ما بها".

ندوة الفنان سامي عبد الحليم

جاء ذلك خلال ندوة الفنان الدكتور سامي عبد الحليم والذي ينظمها المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، حيث يعد الدكتور سامي عبد الحليم أحد المكرمين في دورة هذا العام.

ويحضر الندوة الناقد حازم الصواف، والفنان كريم الحسيني، والكاتب أحمد خميس مؤلف إصدار المهرجان عن الفنان سامي عبد الحليم، والكاتب جمال عبد الناصر.

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.





وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".



عروض المهرجان القومي للمسرح



ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض





كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.





أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.