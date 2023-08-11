التضامن في أسبوع، تقديم مساعدات عينية لـ 8400 مستفيد

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 4 أغسطس إلى 10 أغسطس ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 4 أغسطس

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة والأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الاماراتى لبحث تعزيز الشراكة بين الدولتين في مجالات رعاية الأيتام، والخدمات الاجتماعية والتنموية، والتمكين الاقتصادي.

- القباج وآمنة يبحثان تعزيز التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لتفعيل التسويق الإلكتروني للمنتجات التراثية على منصة "أيادي مصر"، وإتاحة مساحات للمعارض بالمحافظات بهدف دعم فرص التسويق والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

Advertisements

السبت 5 أغسطس:

- البرنامج القومي للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة" يعقد لقاء مع المأذونين والمأذونات في إطار المبادرة التوعوية للمأذونين، ويعقد 17 لقاء توعويا لإجمالي 3600 مكلفة خدمة عامة، وينفذ معسكرات صيفية لذوي الإعاقة بالتعاون مع معهد اعداد القادة بحلوان.

- الهلال الأحمر المصري يطلق برنامج تدريبات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الطوارئ بهدف تأهيل المتدربين لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للمجتمعات المتأثرة بالكوارث والأزمات.

- القباج تعلن تقديم المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى 9,5 مليون جنيه مساعدات عينية لإجمالي 8,400 مستفيد من الأولى بالرعاية عن النصف الأول للعام الجاري في إطار دورها التكافلي بالمجتمع.

- فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى ينجح في حماية شقيقتين في الرابعة من عمرهما بعد تخلى أسرتهما عنهما وإلقائهما بالشارع ببنى سويف وإيداعهما إحدى دور الرعاية مع تقديم سبل الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفلتين.

الأحد 6 أغسطس:

- حملة التربية الإيجابية مشاركة تنفذ برنامجا تدريبيا للعاملين بمراكز التأهيل الاجتماعي لتدريب أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة على الاكتشاف المبكر والتدخل المبكر، ورفع وعي الأسر بأساليب التربية الإيجابية للأطفال ذوي الإعاقة.

- برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة المختصة بتطوير منظومة ورعاية "المشردين" لمناقشة تعزيز التعاون للسيطرة على ظاهرة التشرد، وحماية المشرودين من التبعات الصحية والاجتماعية والأمنية والإنسانية.

- حملة وزارة التضامن الاجتماعى لقضايا التنمية والأسرة "علشان ولادكم... احسبوها صح" تكثف برامجها التوعوية في 17 مركزا للطفل العامل لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال والتوعية بأهمية التعليم كأحد محاور الحماية الاجتماعية.

- في إطار مشروع رفع القدرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، التضامن الاجتماعى تتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لتدريب الرائدات الاجتماعيات ببورسعيد على مناهضة قضايا العنف الأسري وتعزيز قيم الأسرة.

الإثنين 7 أغسطس:

- القباج تستقبل بلال عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستشارية "اورجانيك" والوفد المرافق له، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمنفذة على مستوى 20 محافظة.

- القباج تترأس ورشة عمل موسعة عن مبادرة "الإسعاف الاجتماعي" لعرض رؤية تنفيذية متكاملة لآليات عمل المبادرة قبل انطلاقها في 10 محافظات.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستعرض تقريرا عن نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال النصف الأول من عام 2023، وتصرح 94 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات خلال 6 أشهر.

- صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" ينتهي من تسليم 147 كرسي متحرك للطلبة من ذوي الإعاقات الحركية على مستوى 25 جامعة ومعهد.

الثلاثاء 8 أغسطس:

- القباج تعلن إطلاق حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة على مستوى الجمهورية بنهاية يناير 2024 إضافة إلى 1.5 مليون بطاقة تم استخراجها، تزامنًا مع بدء إجراءات المرحلة الثالثة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- القباج ترأس لقاء تشاوريًا مع الأسر الكافلة بعنوان "تحديات الأسر الكافلة ومحددات اتفاق الكفالة"، وتصرح أن الأطفال فاقدى الرعاية مكانهم الطبيعى هي الأسر الطبيعية أو الممتدة أو الكافلة تحقيقًا لمصلحتهم الفضلى ونستشرف مستقبلا بدون مؤسسات رعاية.

- صندوق مكافحة الإدمان ومحافظة الغربية يدشنان برنامج وقائي لرفع وعى 14 ألف عامل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بخطورة تعاطي المخدرات بحضور محافظ الغربية ومساعد وزير التضامن الاجتماعي د. عمرو عثمان.

- القباج تجتمع مع اللجنة التنفيذية للهلال الأحمر المصرى لمناقشة تدخلات الهلال الأحمر المصري في جنوب السودان، وشمال سيناء، وغيرها من المحافظات والمناطق المطورة، وتراجع كفاءة صرف التمويلات الدولية والمحلية في هذا الشأن.

الأربعاء 9 أغسطس:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الأولى من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة في 16 محافظة، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في الفيوم وسوهاج وقنا، لتنفيذ 10 آلاف مشروع متناهي الصغر بإجمالي 160 مليون جنيه مصري.

- وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تنفذ عددا من الورش التدريبية حول المشروعات متناهية الصغر في إطار مبادرة "الطالب المنتج" لرفع مهاراتهم في إدارة المشروعات، وفتح باب المنح بقيمة 10 آلاف جنيه لكل طالب صاحب فكرة مشروع متناهي الصغر.

- التضامن الاجتماعي تشارك في التجمع الإقليمي للتربية الإيجابية في منطقة الشرق الأوسط، لاستعراض السياسات الوطنية الداعمة لملف التربية الأسرية الإيجابية، والذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.

- وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ببور فؤاد ويشيد بمستوى الخدمات المقدمة لمرضى الإدمان.

الخميس 10 أغسطس:



- بالتنسيق مع السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بأهمية مشاركة المؤسسات والجمعيات المختلفة بالمبادرة قبل غلق باب التقديم في الأول من سبتمبر، وبدر يؤكد أن المبادرة فرصة ذهبية لتلقى الدعم والحصول على فرص استثمارية.

- في إطار توسع وزارة التضامن الاجتماعي في تسويق المنتجات التراثية بالنوادي الاجتماعية، معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية ينعقد في سلسلة أندية وادي دجلة على مستوى الجمهورية، وتبدأ بفرع المعادي.

- ورشة عمل برئاسة المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة بحضور عدد من الجهات الدولية الشريكة ومؤسسات المجتمع الأهلي لمناقشة دعم آليات التمكين الاقتصادي بمؤسسات الدفاع الاجتماعي وتعديلات لائحة رأس المال الدائم.

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، يقوم بتسليم أصول ومعدات مشروعات ووحدات إنتاجية بالأقصر في مجال صناعة الملابس الجاهزة والخياطة للمستهدفين من مستفيدي تكافل وكرامة.