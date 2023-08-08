القباج: التضامن تدعم 11 مليون مواطن من ذوي الإعاقة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن وزارة التضامن الاجتماعي تدعم 11 مليون مواطن مصري من ذوي الاعاقة من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية من خلال كارت الخدمات المتكاملة الذي يكفل الحقوق الكاملة لذوي الاعاقة.

جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي الذي عقدته القباج بمقر وزراة التضامن لمناقشة عدد من المبادرات والحملات التي تنفذها الوزارة بحضور وزيره التضامن.

الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2023

الشلل الدماغي

فقد السمع التام

البتر متعدد الأطراف

صغر أو كبر حجم الرأس

ضمور العضلات

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الجذام ومتلازمة داون

الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي

فقد البصر التام

طيف التوحد

تيبس المفاصل في أطراف متعددة

ذوي القزامة

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

- بطاقة ذكية تحمل بيانات الشخص المعاق، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد المعاق في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له ومنها:

الرعاية الصحية والتأهيلية.

- التعليم والعمل.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.

- الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:

اختيار خدمات ذوي القدرات الخاصة.

اختيار الاستعلام عن الطلب.

كتابة رقمك القومي المكون من 14 رقما.

اختيار كلمة بحث.

يظهر لك موقف كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك.

ما هي بطاقة الخدمات المتكاملة؟

بطاقة الخدمات المتكاملة، هي بطاقة مخصصة لأصحاب الإعاقة، والتي تقوم بشكل كبير على توفير العديد من المميزات الهامة، والتي يعتبر أبرزها توفير الدعم المادي لهم، بالإضافة إلى الحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية.

ما الفئات المستفيدة للمرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة

هناك العديد من الفئات المستفيدة من بطاقات الخدمات المتكاملة، وهم أصحاب الإعاقة، المصابين بالشلل الدماغي، الجذام، التوحد، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة داون، المصابين بفقد السمع التام، وضمور العضلات، والمصابين بتيبس المفاصل في الأطراف، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.