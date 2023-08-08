الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

القباج: التضامن تدعم 11 مليون مواطن من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن الاجتماعي،
وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن وزارة التضامن الاجتماعي تدعم 11 مليون مواطن مصري من ذوي الاعاقة من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية من خلال كارت الخدمات المتكاملة الذي يكفل الحقوق الكاملة لذوي الاعاقة. 

جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي الذي عقدته القباج بمقر وزراة التضامن لمناقشة عدد من المبادرات والحملات التي تنفذها الوزارة بحضور وزيره التضامن. 

الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2023

الشلل الدماغي
فقد السمع التام
البتر متعدد الأطراف
صغر أو كبر حجم الرأس
ضمور العضلات

Advertisements

الجذام ومتلازمة داون 
الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي
فقد البصر التام
طيف التوحد
تيبس المفاصل في أطراف متعددة
ذوي القزامة

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 

- بطاقة ذكية تحمل بيانات الشخص المعاق، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد المعاق في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له ومنها:

الرعاية الصحية والتأهيلية.

- التعليم والعمل.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.

- الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:

  • اختيار خدمات ذوي القدرات الخاصة.
  • اختيار الاستعلام عن الطلب.
  • كتابة رقمك القومي المكون من 14 رقما.
  • اختيار كلمة بحث.
  • يظهر لك موقف كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك.

ما هي بطاقة الخدمات المتكاملة؟ 

بطاقة الخدمات المتكاملة، هي بطاقة مخصصة لأصحاب الإعاقة، والتي تقوم بشكل كبير على توفير العديد من المميزات الهامة، والتي يعتبر أبرزها توفير الدعم المادي لهم، بالإضافة إلى الحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية.

ما الفئات المستفيدة للمرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة 

هناك العديد من الفئات المستفيدة من بطاقات الخدمات المتكاملة، وهم أصحاب الإعاقة، المصابين بالشلل الدماغي، الجذام، التوحد، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة داون، المصابين بفقد السمع التام، وضمور العضلات، والمصابين بتيبس المفاصل في الأطراف، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

‌وزيرة‌ ‌التضامن‌ ‌الاجتماعي الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ذوي الاعاقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 المرحلة الثانية كارت الخدمات المتكاملة

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين في الدولة لـ 0.7 %

بالتعاون مع مؤسسة ساويرس، التضامن الاجتماعي تقدم منحا دراسية لطلاب الثانوية العامة

الأكثر قراءة

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

مذبحة كفر غطاطى بالهرم، المتهم ذبح زوجته وبناته أثناء نومهم

تنسيق الجامعات 2023، الدليل الكامل في التوزيع الجغرافي والكليات المستثناة من هذا التوزيع

موقف كهربا من المشاركة مع الأهلى بعد قرار الفيفا (فيديو)

أخبار مصر: عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، مرتضى ينقلب على شيكابالا وهذا خليفته لرئاسة الزمالك، جريمة أسرية تهز الهرم

متحدث الموسيقيين لـ"فيتو": النقابة ستقف وراء آمال ماهر ونسعي لمعرفة نوع المرض الذي تعاني منه

تنسيق الجامعات 2023، مد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات حتى الخميس القادم

صحيفة ميرور عن انتقال صلاح إلى السعودية: احتفظ بأموالك صلاح غير مهتم

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور علامة استفهام مخيفة في الفضاء، والنشطاء: رسالة من أهل السماء

إحياء موضة الفيسكيني في الصين بسبب الحر الشديد (صور)

صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش

إجلاء 13 ألف ألماني من منازلهم بمدينة دوسلدورف، والسبب إرث الحرب العالمية الثانية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات أوبل بعد زيادة شهر أغسطس (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: "بيت الطاعة" سجن مهين للزوجة لا وجود له فى الإسلام

تفسير رؤية امرأة تلد في المنام وعلاقته بتغير الأوضاع وتعدد مصادر الرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية