الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الـ 16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة (صور)

فعاليات مبادرة محو
فعاليات مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو

اختتمت اليوم فعاليات الأسبوع السادس عشر من  مبادرة "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات" بمحافظة البحيرة، حيث تم تنفيذ ثالث دورة من برنامج التميز المؤسسي بحضور 34 متدربا من مختلف الجهات الحكومية والتى تهدف إلى تنمية مهارات أعضاء فرق التميز بالوحدات المحلية للمراكز والمدن وكذا الوحدات المحلية القروية.

ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو 
ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو 
ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو 


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفون، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقًا لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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وأشارت داليا عثمان - مدير مديرية التنظيم والإدارة، إلى ضرورة أن تتوافق كافة البرامج التدريبية المقدمة   لخدمة المواطنين ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يتم  تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي فى مجالات الخدمات التكنولوجية.

ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو 
ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو 

كما أشار الأستاذ حسنين محمد حسنين - مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري، إلى أنه تم اليوم ختام الدورة الثالثة من برنامج من التميز المؤسسي والدورة الثانية من برنامج رؤية مصر 2030، بهدف تدريب وتثقيف العاملين من مستوى مديري الإدارات والدرجة الأولى التخصصية لتنمية معارف ومهارات العاملين فى الجهات الحكومية بأهمية رؤية مصر ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن المبادرة تنفذ من خلال عدد من المدربين المتطوعين المميزين من أبناء المحافظة.

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