الأوقاف تبدأ توزيع 6 آلاف زي أزهري جديد للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء توزيع الدفعة الثامنة من صرف الزي الأزهري السادس للأئمة، وعددهم (6620) إمامًا، وذلك بمحافظات: (الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – القاهرة – المنيا – قنا – بني سويف – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر – دمياط – مطروح – الإسماعيلية – شمال سيناء- السويس – بورسعيد).

وقالت وزارة الاوقاف: على الآتية أسماؤهم استلام الزي الأزهري من جهة الاستلام الموضحة أمام كل منهم في الموعد المحدد،وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من يوم الاثنين 14 / 8 / 2023م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية لمراجعة الأسماء اضغط هنا

Advertisements

ويشارك أئمة الأوقاف داخل جمهورية مصر العربية وخارجها من خلال الأئمة الموفدين بمختلف دول العالم بجهد كبير ومشكور في تحفيظ القرآن الكريم، سواء من خلال حلقات التحفيظ بمساجدهم أم من خلال حلقات التحفيظ عن بعد.

ويأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في خدمة القرآن الكريم وأهله بالداخل والخارج، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم معانيه ومقاصده.

Advertisements

ووصلت حلقاتهم للتحفيظ من خلال المساجد أكثر من ثلاثة آلاف حلقة، وعن بعد من خلال الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم 24 حلقة، فضلًا عن حلقات التحفيظ عن بعد التي يعقدها الأئمة من داخل من داخل جمهورية مصر العربية، وهذا بيان حلقات التحفيظ عن بعد:

أولًا: حلقات التحفيظ عن بعد من خارج مصر:

1. محمد عبد الستار عبد الرحمن البري - الأرجنتين

2. محمود يوسف محمد علي - فنزويلا

3. فهمي أحمد فهمي عبد العزيز - البرازيل

4. عنتر بلتاجي بلتاجي رزق العشري - البرازيل

5. محمد عبد الهادي رمضان عبد الهادي - البرازيل

6. صابر محمود عبد المولى - البرازيل

7. عمرو يحي الشماع - فنزويلا

8. أحمد محمد أحمد عطية - فنزويلا

9. محمد أحمد خليفة حسن - إسبانيا

10. رمضان السيد عبد اللاه - فنزويلا

11. أشرف محمود عطية - البرازيل

12. منصور محمد الهادي علي - البرازيل

13. أحمد مسعود - البرازيل

14. علي مصطفى عبد الهادي محمد - موزمبيق

15. محمد عمر خليفة حسن - موزمبيق

16. أحمد عبد المالك أحمد عبد الحكم - موزمبيق

17. سمير محمد صابر سليم - أوروجواي

18. حاتم سعيد سليمان عواد - كولومبيا

19. حسن محمد حامد محمد هلال - البرازيل

20. محمود محمد علي محمد - تنزانيا

21. أحمد عبد الحليم محمود بدران - كولومبيا

22. محمد محمد صدقي - البرازيل

23. محمد رمضان عبد الهادي - البرازيل

24. حامد معوض حجازي محمد - البرازيل

ثانيًا: حلقات التحفيظ عن بعد من دخل مصر:

1. محمد حسن عبد العظيم حسن

2. مصطفى محمد مصطفى عبد الله

3. محمود نصر الدين محمد

4. حازم سامي الدسوقي متولي

5. حمادة محمد خطاب

6. علاء رجب محمد إبراهيم

7. أحمد دسوقي مكي

8. أحمد عبد الباقي علي

9. عاشور أحمد سعيد

10. سليمان محمد محمود أحمد

11. محمد عبد المنعم عبد الدايم الجمال

12. وفاء سامي علي شعبان

13. طه شعراوي توفيق

14. محمد محمد محمود شعلان

15. أماني علي محمد

16. رائد يحيى عبد الحفيظ عبد الظاهر

17. أحمد طه أحمد متولي

18. بشير عطية محمد حسانين

19. محمد سعيد الروبي

20. محمد محمود عبد المعبود

21. أيمن محمد عبد المنعم محمد

22. محمد محمود العزب حسين

23. كمال الدين شوقي الحوفي

24. عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد

25. أبو الحسن محمد حامد

26. حسين عبد الرازق عبد الباسط

27. محمود أحمد الشافعي محمد

28. إيمان رشدي محمد منصور

29. صلاح صبري محي الدين المغازي

30. ولاء عبد العزيز عبد الله محمد

31. عبد الله حسن عبد الرحيم العياط

32. محمد سيد سيد محمد

33. محفوظ خطاب محمد خطاب

34. محمد رمضان عبد الحميد محمد

35. محمد إبراهيم عبده رمضان

36. رانيا فؤاد عبد النبي محمد

37. بلال رأفت حمدين خاطر

38. محمد جمال محمد عطية قابيل

39. إبراهيم شبل

40. أحمد فوقي بشار

41. محمد علي أبو الوفا جبريل

42. عباس السيد محمد علام

43. محمد حمدان