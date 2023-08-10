الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

موعد اختبارات مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2023

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،فيتو

 تبدأ وزارة الأوقاف الاختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2023م وذلك بالمديريات الإقليمية يوم الأربعاء الموافق 23/8/2023م.

 

وأكدت على موافاة الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالنتيجة معتمدة مرفقًا بها بيان الحالة وصورة الرقم القومي خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الامتحان، تمهيدًا لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية، ويتوجب على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعد، التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها. 

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وسيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها، مع ملاحظة أن المتقدمين للمسابقة من الديوان العام ستُجرى اختباراتهم الأولية بمديرية أوقاف القاهرة، وهم لمعرفة الأسماء اضغط هنا 

 

وأعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة للإيفاد الدائم لعام 2023م، على أن تتوفر في المتقدم الشروط الآتية:
1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.


2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات. 


3- أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.


4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين الأخيرين.

 

- أن لا يزيد السن عن (55) عامًَا في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.


6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملًا – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه - الفقــه وأصولـه - السـيرة النبوية والثقافة العامة ).


7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة. 


8- أن يكون حسن السير والسلوك. 


9- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي. 


10- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية. 


11- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانـة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

 

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