تعرف على إيرادات فيلم مستر إكس في السعودية

حصد فيلم “مستر إكس”، للفنان أحمد فهمي إيرادات مرتفعة، وتصدر المنافسة بين أفلام موسم عيد الأضحى الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وحصد فيلم مستر إكس حتى الآن ما يقرب من 6 ملايين دولار بعد ثلاثة أسابيع من عرضه في السعودية، حيث بدأ عرضه يوم 20 يوليو بالسعودية وباقي الدول العربية، وعدد من البلدان حول العالم، وذلك بعد طرحه في مصر يوم 28 يونيو الماضي.

علي الجانب الأخر، كانت تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن تجربتها في فيلم “مستر إكس” مع زوجها الفنان أحمد فهمي والذي يعرض حاليا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى لعام 2023.

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فيلم مستر إكس

وقالت “الزاهد”:" أنا أول حاجة شدتني هو الفيلم نفسه أنا دايما لما بختار عمل فني بيبقي عندي حاجة زي مثلث كده المنتج والمخرج والورق والإنتاج أنا عارفة إن أحمد السبكي بيصرف كويس على أفلامه وعارفة إني بيطلع الحجات حلوة وأحمد كتب ورق الفيلم حلو أوي.

هنا الزاهد وأحمد السعدني

وأضافت من خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”:" دوري عجبني ومختلف ولذيذ.

كما تحدثت هنا الزاهد عن مسلسلها الجديد “سيب وأنا سيب” مع أحمد السعدني" المقرر عرضه 22 يوليو الجاري قائلة: مسلسل سيب وأنا أسيب مسلسل قريب أوي لقلبي ومعايا طاقم عمل كبير جدا وكل المشاركين بحبهم أوي وعيشنا مع بعض شهرين في لبنان والسعدني خطير في المسلسل وعامل دور رومانسي ومختلف.

وتستعد منصة شاهد الرقمية لاستقبال عمل جديد يحمل اسم “سيب وأنا أسيب” من بطولة الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد السعدني، وستعرض أولى حلقات العمل يوم 22 يوليو المقبل.

قصة وأبطال مسلسل سيب وأنا أسيب

وتدور أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب في إطار اجتماعي كوميدي ورومانسي، حول هنا الزاهد التي تجسد دور خياطة وتتحول لفاشون بلوجر شهيرة خلال الأحداث،فيما يلعب أحمد السعدني دور زوجها ويعمل كصاحب ورشة سيارات.

والعمل مكون من 10 حلقات فقط، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، عارفة عبدالرسول، محمود البزاوي، آية سماحة، محمد جمعة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة انتصار والفنانة هنادي مهنا، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.

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