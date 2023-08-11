الجمعة 11 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

نادي السينما بمكتبة مصر الجديدة يعرض فيلم الكوميدي الفرنسي روزالي بلوم

روزالي بلوم، فيتو
روزالي بلوم، فيتو

يعرض نادي السينما بمكتبة مصر الجديدة، يوم غد السبت ١٢ أغسطس في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء الفيلم الفرنسي الكوميدي: روزالي بلوم الصادر عام ٢٠١٥..

ويأتي فيلم روزالي بلوم من سيناريو وإخراج: جوليان روبانو، مدته ساعة ونصف، ويعقب العرض حلقة نقاش مع د. سامح توفيق، وأحمد العرابي.

مكتبة مصر الجديدة

في سياق آخر.. استضافة مكتبة مصر الجديدة ، مؤخرًا، اللقاء الشهري الذي ينظمه المنتدى المصري للإعلام بصفة دورية بالمكتبة، وجاء هذا الشهر بعنوان "الإعلام وإدارة الأزمات في العصر الرقمي"، يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على دور الإعلام والإعلام الرقمي خاصة في إدارة الأزمات، ودور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية به، والتحذير من خطر الإعلام المغرض في إثارة الأزمات".

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الإعلام وإدارة الأزمات في العصر الرقمي 

وتحدث خلال اللقاء الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة واللواء طارق المهدي رئيس المنتدى المصري للإعلام، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، وأشرف مشرف مستشار قانوني القوانين المرتبطة بالإعلام في العصر الرقمي.

وجاء ذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء المنتدى المصري للإعلام، وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها مكتبة مصر الجديدة ولفيف من المثقفين والشخصيات العامة ورجال القضاء. 

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