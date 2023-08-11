حزب جديد في إسرائيل يضم المعارضين لتعديلات قانون السلطة القضائية

تحدثت تقارير عبرية اليوم الجمعة عن تأسيس حزب جديد في إسرائيل يتألف من ناشطي الاحتجاجات ضد تعديلات قانون السلطة القضائية في إسرائيل الذي أقره الكنيست مؤخرا ومن شأنه أن يحد من صلاحيات الإشراف القضائية علي الحكومة.

حزب جديد في إسرائيل من ناشطي الاحتجاجات ضد تعديلات قانون السلطة القضائية

وأظهر استطلاع للرأي نشر الجمعة، أن تشكيل حزب إسرائيلي جديد مؤلف من ناشطي الاحتجاجات، سيحصل على 11 مقعدا في الكنيست لو حصلت انتخابات عامة الآن.

ووفق الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، فإن حزب الاحتجاجات سيحصل على 3 مقاعد على حساب كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني جانتس، وعلى 3 مقاعد أخرى على حساب حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد، وعلى مقعد واحد على حساب حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

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وفي حال تنفيذ هذا السيناريو ستكون قوة أحزاب المعارضة الحالية مع حزب الاحتجاجات 68 مقعدا، بينما قوة أحزاب الائتلاف ستكون 52 مقعدا.

وتحصل أحزاب المعارضة، وفقا للخريطة السياسية الحالية وبدون تشكيل حزب الاحتجاجات، على 66 مقعدا مقابل 54 مقعدا لأحزاب الائتلاف.

تعديلات قانون السلطة القضائية في إسرائيل

وفي 24 يوليو الماضي، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

وحثت واشنطن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، على السعي للتوصل إلى توافق بشأن التعديلات القضائية، إلا أن كل المحاولات الذي طرحتها المعارضة الإسرائيلية والأطراف السياسية انتهت بالفشل إلى أن أعلن إقرار القانون بشكل رسمي وأصبحت المحكمة العليا في إسرائيل ليس لديها سلطة علي حكومة نتنياهو.

ويرمي مشروع القانون إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا، في إلغاء قرارات وتعيينات للحكومة وأذرعها المختلفة، بما في ذلك السلطات المحلية، إذا ما رأت المحكمة أنها اتخذت على نحو غير معقول أو مخالف للقوانين الأساسية، أو إذا كانت مناقضة لقرارات قضائية.

نتنياهو صاحب أطول فترة في منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي

ونتنياهو هو صاحب أطول فترة بمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل وصلت إلى 15 عامًا، منها 12 عامًا تواليًا نجح خلالها في تركيز السلطة حول شخصه.

وتولت حكومته اليمينية المتطرفة الحالية، وهي مجموعة من الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، السلطة في ديسمبر الماضي، ومنذ توليها الحكم لم تشهد دولة الاحتلال حالة من الهدوء سواء على المستوى السياسي أو العسكري من خلال سن قوانين ضد الديمقراطية أو من خلال شن هجمات علي الأراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات وهو الأمر الذي أدانه العالم أجمع لتصبح أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل.