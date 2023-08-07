قال مسؤول إسرائيلي اليوم الاثنين إن إسرائيل تعتزم تسهيل سفر الفلسطينيين الأمريكيين من قطاع غزة المحاصر بحلول الـ15 من سبتمبر.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي ستمكّن الإسرائيليين من دخول الولايات المتحدة دون تأشيرات.

وأكد المسؤول جيل برينجر لوكالة "رويترز" أن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل الشروط المفروضة على الأمريكيين في غزة مماثلة لتلك المفروضة على الأمريكيين من أصل فلسطيني في الضفة الغربية، في إطار الفترة التجريبية التي بدأت في الـ20 من يوليو.

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