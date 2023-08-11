اندلاع حريق في حظائر ماشية بمركز الخارجة في الوادي الجديد (صور)
اندلع حريق في مجموعة حظائر متجاورة، اليوم الجمعة، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق جنوب مركز الخارجة.
تبين نشوب حريق في مجموعة حظائر ماشية في منطقة " الباراموادي" جنوب مدينة الخارجة وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجاري محاولات إنقاذ الماشية واخماد الحريق.
فيما جاري تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وتكليف الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات الحريق.
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