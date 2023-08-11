الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

اندلاع حريق في حظائر ماشية بمركز الخارجة في الوادي الجديد (صور)

اندلاع حريق بالوادي
اندلاع حريق بالوادي الجديد، ڤيتو

اندلع حريق في مجموعة حظائر متجاورة، اليوم الجمعة، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق جنوب مركز الخارجة. 

تبين نشوب حريق في مجموعة حظائر ماشية في منطقة " الباراموادي" جنوب مدينة الخارجة وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجاري محاولات إنقاذ الماشية واخماد الحريق. 

فيما جاري تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وتكليف الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات الحريق.

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إندلاع حريق بالوادي الجديد إدارة الحماية المدنية اخماد الحريق سيارات الإطفاء للواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد محافظة الوادى الجديد

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